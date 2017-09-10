Единороссы лидируют на выборах глав пяти регионов

В ряде регионов на выборах глав субъектов с большим отрывом лидируют кандидаты от «Единой России».
Так, врио руководителя Свердловской области, единоросс Евгений Куйвашев лидирует на выборах губернатора региона после подсчета 0,04% протоколов с результатом 67,78% голосов, передает «Интерфакс».
На выборах главы Бурятии после подсчета 12,99% голосов лидирует кандидат от ЕР Алексей Цыденов (88,07%). На выборах губернатора Томской области, где подсчитано 8,61% голосов, лидирует единоросс Сергей Жвачкин (53,69). И Жвачкин, и Цыденов временно исполняют обязанности руководителей этих регионов.
На выборах губернатора Саратовской области после обработки 0,05% протоколов лидирует представитель «Единой России» Валерий Радаев (72,16%). Его коллега по партии Максим Решетников лидирует на выборах главы Пермского края после обработки 0,16% протоколов. У Решетникова 86,98% голосов.
Напомним, что в России сегодня — Единый день голосования. В общей сложности в стране проходит около 6000 выборов разного уровня. Глав субъектов выбирают в 16 регионах.
На выборах главы Бурятии после подсчета 12,99% голосов лидирует кандидат от ЕР Алексей Цыденов (88,07%). На выборах губернатора Томской области, где подсчитано 8,61% голосов, лидирует единоросс Сергей Жвачкин (53,69). И Жвачкин, и Цыденов временно исполняют обязанности руководителей этих регионов.
На выборах губернатора Саратовской области после обработки 0,05% протоколов лидирует представитель «Единой России» Валерий Радаев (72,16%). Его коллега по партии Максим Решетников лидирует на выборах главы Пермского края после обработки 0,16% протоколов. У Решетникова 86,98% голосов.
Напомним, что в России сегодня — Единый день голосования. В общей сложности в стране проходит около 6000 выборов разного уровня. Глав субъектов выбирают в 16 регионах.
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