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  • 10.09, 09:03
    В Единый день голосования в России проходят около 6 тыс. выборов разного уровня. Дальний Восток, выборы, губернаторы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Единый день голосования в России проходят около 6 тыс. выборов разного уровня

    В Единый день голосования в России проходят около 6 тыс. выборов разного уровня

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    В Единый день голосования в России проходят около 6 тыс. выборов разного уровня

    В Единый день голосования в России проходят около 6 тыс. выборов разного уровня

    В Единый день голосования в России проходят около 6 тыс. выборов разного уровня

      В России 10 сентября — Единый день голосования. В общей сложности в стране проходят около шести тысяч выборов разного уровня. В них участвуют 88 тысяч кандидатов, 42 партии и шесть общественных объединений.

      Голосование идет во всех регионах, кроме Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 регионах состоятся прямые выборы глав субъектов, в том числе в городе федерального значения Севастополе. Там прямые выборы руководителя пройдут впервые в истории. В шести областях будут выбирать депутатов законодательных собраний.

      Первыми голосовать начали на Камчатке. Там открылось более 170 избирательных участков. В регионе проходят дополнительные выборы в законодательное собрание края и выборы в органы местного самоуправления.

      Во Владивостоке для избирателей открыли больше 200 стационарных, три временных и 73 судовых участка — специально для моряков. Там проходят выборы депутатов в городскую думу.

      В Свердловской области в этом году заработал центр общественного наблюдения за ходом выборов, в котором в режиме реального времени на большом экране будет транслироваться «интерактивная карта нарушений».

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