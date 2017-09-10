Единый день голосования отметился большой явкой вопреки прогнозам экспертов

Сегодня россияне голосовали в 82 из 85 регионов — практически везде, кроме Петербурга, Ингушетии и Магаданской области. Борьба велась за 36 тысяч 700 мандатов разного уровня — от муниципальных до региональных. Теперь почти все участки закрыты и ведется подсчет голосов.
Президент Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве на участке на Ленинских горах около полудня, явно подавая пример остальным, потому что прийти на выборы — гражданский долг. Сейчас уже участки закрылись практически во всех регионах и ведется подсчет голосов.
Итоги по явке избирателей, которые подводят члены Центризбиркома, не подтвердили прогнозы экспертов-скептиков, они разбили их в пух и прах. Электорат принял довольно активное участие в выборах, а в некоторых регионах уже можно говорить о рекордах явки на губернаторских и муниципальных выборах. Например, в Свердловской области на участки пришли почти в полтора раза больше избирателей, чем это был в 2003 году во время последних прямых выборов губернатора в этом регионе. Активно голосовали и в Саратове, в Мордовии, в Республике Марий Эл. В ЦИК выделили и голосование в Перми.
Кто-то активнее шел на участки утром, как это было на Ямале, а кто-то вечером, но в результате приняли участие в голосованиях очень многие граждане.
Примечательно, что проголосовать на этих выборах можно было по месту пребывания — открепительные удостоверения больше не нужны. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, этим нововведением воспользовались около 220 тысяч избирателей, правда, из почти 48 миллионов человек, которые сегодня голосовали по всей России.
По счетчикам КОИБ и по веб-камерам сегодня за выборами сегодня могли все жители России, причем не только на избирательных участках, но и в территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, протоколы были защищены специальным QR-кодом. Чтобы ввести результаты в систему, каждый лист надо было показать в камеру — таким образом фиксировались результаты.
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Прокин, выборы 2017-го — это выборы молодых, потому что новое лицо политика — это амбициозный управленец около 40 лет.
Итоги по явке избирателей, которые подводят члены Центризбиркома, не подтвердили прогнозы экспертов-скептиков, они разбили их в пух и прах. Электорат принял довольно активное участие в выборах, а в некоторых регионах уже можно говорить о рекордах явки на губернаторских и муниципальных выборах. Например, в Свердловской области на участки пришли почти в полтора раза больше избирателей, чем это был в 2003 году во время последних прямых выборов губернатора в этом регионе. Активно голосовали и в Саратове, в Мордовии, в Республике Марий Эл. В ЦИК выделили и голосование в Перми.
Кто-то активнее шел на участки утром, как это было на Ямале, а кто-то вечером, но в результате приняли участие в голосованиях очень многие граждане.
Примечательно, что проголосовать на этих выборах можно было по месту пребывания — открепительные удостоверения больше не нужны. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, этим нововведением воспользовались около 220 тысяч избирателей, правда, из почти 48 миллионов человек, которые сегодня голосовали по всей России.
По счетчикам КОИБ и по веб-камерам сегодня за выборами сегодня могли все жители России, причем не только на избирательных участках, но и в территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, протоколы были защищены специальным QR-кодом. Чтобы ввести результаты в систему, каждый лист надо было показать в камеру — таким образом фиксировались результаты.
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Прокин, выборы 2017-го — это выборы молодых, потому что новое лицо политика — это амбициозный управленец около 40 лет.
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