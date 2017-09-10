«Война реальна»: корейцы и японцы напуганы непредсказуемостью Трампа и Ким Чен Ына

До Владивостока докатилось лишь слабое эхо взрыва на ядерном полигоне КНДР, но, возможно, в будущем трясти будет чаще и сильнее. Северная Корея наращивает ядерный арсенал.
Армия Северной Кореи — 1 миллион 300 тысяч человек плюс 8 миллионов резервистов, до четырех тысяч танков, боеспособный флот и авиация. По мнению американских экспертов, у Пхеньяна, вероятно, уже есть около 60 атомных зарядов сравнительно небольшой мощности, а ракеты класса «Хвансон-12» теоретически могут пролететь 4000 километров. Ракеты большей дальности разрабатываются, но их испытания пока оказались неудачными.
Алексей Арбатов, руководитель Центра по международной безопасности ИМЭМО РАН: «США тоже чувствуют на себе какое-то давление временных факторов. Вот сейчас остается последний шанс у них, если этот кризис выльется в вооруженное столкновение, нанести удар, пока еще Северная Корея не может достичь территории США с помощью своих носителей ядерного оружия».
Но тем самым Штаты подставят под удар своих союзников. Если война случится, Пхеньян в агонии будет стрелять во все стороны. Четыре тысячи орудий давно стоят на позициях и готовы сровнять с землей 20-миллионный Сеул, а ракеты добивают до Японии и до американских баз на Окинаве и Гуаме.
Ричард Вайц, эксперт Валдайского клуба, директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона: «Мы не до конца понимаем, способна ли Северная Корея нанести эффективный ответный удар по территории США. Администрация Трампа дала понять, что допускает и размещение ядерного оружия в Южной Корее, и превентивный удар по Корее Северной, и даже физическое устранение конкретного политического лидера. Но слабо верится, что это все серьезно».
К тому же нынешняя ситуация выгодна Вашингтону. Северная Корея нужна ему как угроза и повод для размещения все новых и новых вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Двенадцать лет назад после тяжелейших переговоров Пхеньян почти согласился на сокращение ракетно-ядерной программы, но вдруг Штаты выдвинули новые условия, сорвав мирный процесс. Боле того, в свете событий на Ближнем Востоке в Северной Корее могли решить, что разоружаться и идти на уступки Вашингтону небезопасно.
Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт: «Ведь лидеры Северной Кореи наблюдали за тем, как развивалась международная обстановка, как уничтожили государство Ирак, несмотря на то, что оно пошло на запрещение химического оружия и на то, что не будет развивать свою ядерную программу. Они уничтожили такое государство, как Ливия, которое тоже отказалось от развития оружия массового поражения».
Война никому не нужна, и балансирование на грани хаоса может продолжаться долго, если не вмешается пресловутый человеческий фактор. И именно этого жители региона боятся больше всего.
Сунь Ён-Хён, житель Сеула: «Ким Чен Ын и Трамп — очень непредсказуемые лидеры. Если говорить начистоту, возможность войны вполне реальна, и никто не знает, когда она может начаться».
Мизука Сато, жительница Иокогамы: «Я думаю, что уровень угрозы со стороны Северной Кореи достиг такого уровня, что моей семье уже пора выработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств».
В Токио и Сеуле — волна протестов: люди обеспокоены тем, что их дома, стоящие по соседству с базами США, тоже становятся мишенью для северокорейских ракет.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.
Алексей Арбатов, руководитель Центра по международной безопасности ИМЭМО РАН: «США тоже чувствуют на себе какое-то давление временных факторов. Вот сейчас остается последний шанс у них, если этот кризис выльется в вооруженное столкновение, нанести удар, пока еще Северная Корея не может достичь территории США с помощью своих носителей ядерного оружия».
Но тем самым Штаты подставят под удар своих союзников. Если война случится, Пхеньян в агонии будет стрелять во все стороны. Четыре тысячи орудий давно стоят на позициях и готовы сровнять с землей 20-миллионный Сеул, а ракеты добивают до Японии и до американских баз на Окинаве и Гуаме.
Ричард Вайц, эксперт Валдайского клуба, директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона: «Мы не до конца понимаем, способна ли Северная Корея нанести эффективный ответный удар по территории США. Администрация Трампа дала понять, что допускает и размещение ядерного оружия в Южной Корее, и превентивный удар по Корее Северной, и даже физическое устранение конкретного политического лидера. Но слабо верится, что это все серьезно».
К тому же нынешняя ситуация выгодна Вашингтону. Северная Корея нужна ему как угроза и повод для размещения все новых и новых вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Двенадцать лет назад после тяжелейших переговоров Пхеньян почти согласился на сокращение ракетно-ядерной программы, но вдруг Штаты выдвинули новые условия, сорвав мирный процесс. Боле того, в свете событий на Ближнем Востоке в Северной Корее могли решить, что разоружаться и идти на уступки Вашингтону небезопасно.
Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт: «Ведь лидеры Северной Кореи наблюдали за тем, как развивалась международная обстановка, как уничтожили государство Ирак, несмотря на то, что оно пошло на запрещение химического оружия и на то, что не будет развивать свою ядерную программу. Они уничтожили такое государство, как Ливия, которое тоже отказалось от развития оружия массового поражения».
Война никому не нужна, и балансирование на грани хаоса может продолжаться долго, если не вмешается пресловутый человеческий фактор. И именно этого жители региона боятся больше всего.
Сунь Ён-Хён, житель Сеула: «Ким Чен Ын и Трамп — очень непредсказуемые лидеры. Если говорить начистоту, возможность войны вполне реальна, и никто не знает, когда она может начаться».
Мизука Сато, жительница Иокогамы: «Я думаю, что уровень угрозы со стороны Северной Кореи достиг такого уровня, что моей семье уже пора выработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств».
В Токио и Сеуле — волна протестов: люди обеспокоены тем, что их дома, стоящие по соседству с базами США, тоже становятся мишенью для северокорейских ракет.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.
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