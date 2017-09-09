Ким против Трампа: угроза ядерного апокалипсиса возникла в самом населенном регионе мира

Любые стихийные бедствия могут показаться пустяком по сравнению с сюрпризом, который на днях преподнесли Ким Чен Ын и его новая ядерная «игрушка». Сразу после ее испытания Китай зафиксировал повышение радиационной активности сразу в нескольких граничащих с Северной Кореей районах.
Радиоактивный корейский ветер расшевелил перья на крыльях американских ястребов, которые все громче говорят о возможности упреждающего удара, чтобы положить конец ядерным амбициям Кима. А тот открыто называет ядерные испытания и ракетные пуски всего лишь прелюдией к атаке на американский остров Гуам в Тихом океане.
К счастью для всего мира, Дональд Трамп реагирует на новые ядерные взрывы пока только в своем Twitter. Но на днях источникам информационного агентства AFP стало известно, что США готовы ввести в отношении Северной Кореи нефтяное эмбарго. И главный вопрос теперь — к чему это приведет. В 1941 году, например, эмбарго Вашингтона на поставки нефти милитаристской Японии спровоцировали Токио на удар по Пёрл-Харбору.
А в самоубийственной решимости северокорейских вождей тоже можно не сомневаться: летом 1950 года дедушка нынешнего Кима — Ким Ир Сен — развязал на Корейском полуострове бойню, едва не ставшую прелюдией к третьей мировой войне.
А теперь в руках непредсказуемого режима-изгоя появилось ядерное оружие. И это в самом населенном регионе мира: из 10 первых по населению стран здесь находятся шесть, включая миллиардные Китай и Индию.
Репортеры «Центрального телевидения» Михаил Богданов, Николай Дубинин и Олег Солнцев побывали на Корейском полуострове и попытались выяснить, не доведут ли мир до большой войны ядерные «игрушки» Кима. Подробности — в сюжете.
К счастью для всего мира, Дональд Трамп реагирует на новые ядерные взрывы пока только в своем Twitter. Но на днях источникам информационного агентства AFP стало известно, что США готовы ввести в отношении Северной Кореи нефтяное эмбарго. И главный вопрос теперь — к чему это приведет. В 1941 году, например, эмбарго Вашингтона на поставки нефти милитаристской Японии спровоцировали Токио на удар по Пёрл-Харбору.
А в самоубийственной решимости северокорейских вождей тоже можно не сомневаться: летом 1950 года дедушка нынешнего Кима — Ким Ир Сен — развязал на Корейском полуострове бойню, едва не ставшую прелюдией к третьей мировой войне.
А теперь в руках непредсказуемого режима-изгоя появилось ядерное оружие. И это в самом населенном регионе мира: из 10 первых по населению стран здесь находятся шесть, включая миллиардные Китай и Индию.
Репортеры «Центрального телевидения» Михаил Богданов, Николай Дубинин и Олег Солнцев побывали на Корейском полуострове и попытались выяснить, не доведут ли мир до большой войны ядерные «игрушки» Кима. Подробности — в сюжете.
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