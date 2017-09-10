Жириновский и Зюганов призвали граждан прийти на выборы

В России в 82 регионах из 85 проходит Единый день голосования. Никого не выбирают только Ингушетия, Магаданская область и
Санкт-Петербург. Всего проходит около 6000 выборов разного уровня.
Впервые за всю новейшую историю выборы губернатора проводятся в Севастополе. После распада Советского Союза жителей города-героя урезали в правах. Пока Крым был украинским, на полуострове не выбирали мэров и губернаторов.
В Москве сегодня выбирают депутатов муниципальных советов. Владимир Путин проголосовал на избирательном участке в здании Академии наук. На время пребывания главы государства на участке доступ туда других избирателей не ограничивали. Опустив бюллетень, президент вкратце ответил на несколько вопросов. Проголосовали на выборах в Москве и лидеры политических партий.
Владимир Жириновский: «Главное, чтобы люди не просидели дома во время выборов. Все-таки надо приходить и участвовать. Нам говорят: вот устали от одних и тех же — Зюганов, Жириновский, Миронов. Так чтобы новые появились, надо их и выдвинуть».
Геннадий Зюганов: «К сожалению, некоторые недооценивают местные выборы, а они носят принципиальный характер. Именно по месту жительства человек ощущает все, что происходит в стране, как бы он хотел исправить ситуацию в лучшую сторону, поэтому я настойчиво приглашал наших избирателей проголосовать».
Сергей Миронов: «Вот в целом практика Единого дня голосования оправдана, а вот дата, конечно, никуда не годится. Ну, смотрите: солнечный день, да все люди на дачах. Все люди картошку копают, ну какие выборы. Мы говорили: ну давайте хотя бы третье воскресенье октября».
Губернатора выбирает и Кировская область. Претендентов на этот пост четверо. В областном избиркоме сообщают, что за первые часы голосования нарушений не зафиксировано. Ранее регион возглавлял Никита Белых. Он был отстранен от должности как утративший доверие президента.
Первыми стали заполнять бюллетени на Камчатке, и выборы на полуострове уже завершились. Там работали более 170 участков. Жители определяли органы местного самоуправления и голосовали на довыборах в заксобрание края.
Позже всего участки закроются в Карелии и Калининградской области. Там выбирают глав регионов и голосование будет проходить на два часа дольше обычного. Это сделано по просьбе местных жителей, чтобы все желающие успели проголосовать.
В Москве сегодня выбирают депутатов муниципальных советов. Владимир Путин проголосовал на избирательном участке в здании Академии наук. На время пребывания главы государства на участке доступ туда других избирателей не ограничивали. Опустив бюллетень, президент вкратце ответил на несколько вопросов. Проголосовали на выборах в Москве и лидеры политических партий.
Владимир Жириновский: «Главное, чтобы люди не просидели дома во время выборов. Все-таки надо приходить и участвовать. Нам говорят: вот устали от одних и тех же — Зюганов, Жириновский, Миронов. Так чтобы новые появились, надо их и выдвинуть».
Геннадий Зюганов: «К сожалению, некоторые недооценивают местные выборы, а они носят принципиальный характер. Именно по месту жительства человек ощущает все, что происходит в стране, как бы он хотел исправить ситуацию в лучшую сторону, поэтому я настойчиво приглашал наших избирателей проголосовать».
Сергей Миронов: «Вот в целом практика Единого дня голосования оправдана, а вот дата, конечно, никуда не годится. Ну, смотрите: солнечный день, да все люди на дачах. Все люди картошку копают, ну какие выборы. Мы говорили: ну давайте хотя бы третье воскресенье октября».
Губернатора выбирает и Кировская область. Претендентов на этот пост четверо. В областном избиркоме сообщают, что за первые часы голосования нарушений не зафиксировано. Ранее регион возглавлял Никита Белых. Он был отстранен от должности как утративший доверие президента.
Первыми стали заполнять бюллетени на Камчатке, и выборы на полуострове уже завершились. Там работали более 170 участков. Жители определяли органы местного самоуправления и голосовали на довыборах в заксобрание края.
Позже всего участки закроются в Карелии и Калининградской области. Там выбирают глав регионов и голосование будет проходить на два часа дольше обычного. Это сделано по просьбе местных жителей, чтобы все желающие успели проголосовать.
Комментарии