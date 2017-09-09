Ты супер! Танцы
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.09, 20:57
    Власти Флориды попросили более 5 млн жителей запастись едой на трое суток. Атлантический океан, Куба, стихийные бедствия, США, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти Флориды попросили более 5 млн жителей запастись едой на трое суток

    Власти Флориды попросили более 5 млн жителей запастись едой на трое суток

    комментировать
    Власти Флориды попросили более 5 млн жителей запастись едой на трое суток

    Власти Флориды попросили более 5 млн жителей запастись едой на трое суток

    Власти Флориды попросили более 5 млн жителей запастись едой на трое суток

      Мощнейший за последние десятилетия ураган в Атлантическом океане приближается к американскому штату Флорида.

      Жители Флориды отсчитывают последние часы перед наступлением конца света — именно так в США окрестили приближающийся к юго-восточному побережью ураган «Ирма».

      Власти объявили обязательную эвакуацию для 5,5 млн человек. Тех, кто все же решил остаться, просят найти надежное убежище и запастись провиантом как минимум на трое суток. В штате действует режим чрезвычайного положения.

      Сейчас «Ирма» бушует на Кубе. Там закрыты все госучреждения, более миллиона жителей были эвакуированы из прибрежных районов. Штормовое предупреждение объявлено в провинциях Гавана, Маябеке и Артемиса. Об этом сообщили в силах гражданской обороны, передает ТАСС. Местные власти за несколько дней до удара стихии предприняли необходимые меры: прочистили ливневую канализацию, обрезали ветки деревьев и закрыли листами фанеры окна зданий на гаванской набережной — Малеконе.

      Между тем «Ирма», которая двигается по северному побережью Кубы, ослабла до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Однако в Национальном центре предупреждения ураганов США отмечают, что «Ирма» по мере приближения к Флориде снова наберет силу.



      По данным метеорологов, скорость ураганного ветра, который несет «Ирма», достигает 205 км/час. Сам ураган движется со скоростью 15 километров в час в западном направлении, сообщает РИА Новости.

      Общее число жертв стихии на Карибах уже достигло 22. А ущерб от разрушений в одних только заморских департаментах Франции оценивается в 1,2 млрд евро.



      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru