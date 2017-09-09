Власти Флориды попросили более 5 млн жителей запастись едой на трое суток

Мощнейший за последние десятилетия ураган в Атлантическом океане приближается к американскому штату Флорида.
Жители Флориды отсчитывают последние часы перед наступлением конца света — именно так в США окрестили приближающийся к юго-восточному побережью ураган «Ирма».
Власти объявили обязательную эвакуацию для 5,5 млн человек. Тех, кто все же решил остаться, просят найти надежное убежище и запастись провиантом как минимум на трое суток. В штате действует режим чрезвычайного положения.
Сейчас «Ирма» бушует на Кубе. Там закрыты все госучреждения, более миллиона жителей были эвакуированы из прибрежных районов. Штормовое предупреждение объявлено в провинциях Гавана, Маябеке и Артемиса. Об этом сообщили в силах гражданской обороны, передает ТАСС. Местные власти за несколько дней до удара стихии предприняли необходимые меры: прочистили ливневую канализацию, обрезали ветки деревьев и закрыли листами фанеры окна зданий на гаванской набережной — Малеконе.
Между тем «Ирма», которая двигается по северному побережью Кубы, ослабла до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Однако в Национальном центре предупреждения ураганов США отмечают, что «Ирма» по мере приближения к Флориде снова наберет силу.
По данным метеорологов, скорость ураганного ветра, который несет «Ирма», достигает 205 км/час. Сам ураган движется со скоростью 15 километров в час в западном направлении, сообщает РИА Новости.
Общее число жертв стихии на Карибах уже достигло 22. А ущерб от разрушений в одних только заморских департаментах Франции оценивается в 1,2 млрд евро.
Власти объявили обязательную эвакуацию для 5,5 млн человек. Тех, кто все же решил остаться, просят найти надежное убежище и запастись провиантом как минимум на трое суток. В штате действует режим чрезвычайного положения.
Сейчас «Ирма» бушует на Кубе. Там закрыты все госучреждения, более миллиона жителей были эвакуированы из прибрежных районов. Штормовое предупреждение объявлено в провинциях Гавана, Маябеке и Артемиса. Об этом сообщили в силах гражданской обороны, передает ТАСС. Местные власти за несколько дней до удара стихии предприняли необходимые меры: прочистили ливневую канализацию, обрезали ветки деревьев и закрыли листами фанеры окна зданий на гаванской набережной — Малеконе.
Между тем «Ирма», которая двигается по северному побережью Кубы, ослабла до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Однако в Национальном центре предупреждения ураганов США отмечают, что «Ирма» по мере приближения к Флориде снова наберет силу.
По данным метеорологов, скорость ураганного ветра, который несет «Ирма», достигает 205 км/час. Сам ураган движется со скоростью 15 километров в час в западном направлении, сообщает РИА Новости.
Общее число жертв стихии на Карибах уже достигло 22. А ущерб от разрушений в одних только заморских департаментах Франции оценивается в 1,2 млрд евро.
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