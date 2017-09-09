Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.09, 19:26
    «Ирма» наступает: из зоопарка Майами бережно эвакуировали розовых фламинго. животные, зоопарки, птицы, стихийные бедствия, США, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ирма» наступает: из зоопарка Майами бережно эвакуировали розовых фламинго

    «Ирма» наступает: из зоопарка Майами бережно эвакуировали розовых фламинго

    комментировать
    «Ирма» наступает: из зоопарка Майами бережно эвакуировали розовых фламинго

    «Ирма» наступает: из зоопарка Майами бережно эвакуировали розовых фламинго

    «Ирма» наступает: из зоопарка Майами бережно эвакуировали розовых фламинго

      В американском штате Флорида ожидают нашествия пятибалльного урагана «Ирма».

      Стихия с огромной скоростью приближается к американскому побережью. На дорогах Флориды — многокилометровые пробки. Опустели магазины и банкоматы. Убегая от «Ирмы», люди запасаются продуктами и наличностью. Опасный район покинули около шести миллионов человек, это едва ли не самая масштабная эвакуация в истории штата.

      Эвакуацию провели и в зоопарке Майами. Оттуда вывезли более трех тысяч животных, в том числе целую стаю розовых фламинго.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru