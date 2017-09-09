«Ирма» наступает: из зоопарка Майами бережно эвакуировали розовых фламинго

В американском штате Флорида ожидают нашествия пятибалльного урагана «Ирма».
Стихия с огромной скоростью приближается к американскому побережью. На дорогах Флориды — многокилометровые пробки. Опустели магазины и банкоматы. Убегая от «Ирмы», люди запасаются продуктами и наличностью. Опасный район покинули около шести миллионов человек, это едва ли не самая масштабная эвакуация в истории штата.
Эвакуацию провели и в зоопарке Майами. Оттуда вывезли более трех тысяч животных, в том числе целую стаю розовых фламинго.
Эвакуацию провели и в зоопарке Майами. Оттуда вывезли более трех тысяч животных, в том числе целую стаю розовых фламинго.
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