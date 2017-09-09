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  • 09.09, 07:19

    Ураган «Ирма» достиг максимальной мощности

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    • Фото: Reuters © 2017, Alexandre Meneghini
    Ураган «Ирма» достиг максимальной мощности

    Ураган «Ирма» достиг максимальной мощности

    Ураган «Ирма» достиг максимальной мощности
  • Фото: Reuters © 2017, Alexandre Meneghini

    • Ураган «Ирма» снова усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

    Сейчас максимальная скорость ветра в пределах «Ирмы» составляет около 71,5 м/с. Ураган находится вблизи северного побережья Кубы и движется на северо-запад в сторону США со скоростью около 5,8 м/с, сообщает ТАСС.

    По прогнозам специалистов, «Ирма» обрушится на штат Флорида утром в воскресенье. Режим ЧС объявлен также в соседней Алабаме.

    Ранее из-за урагана «Ирма» в странах Карибского бассейна погибли минимум 22 человека. На Кубе в безопасные зоны эвакуировали российских туристов. Все россияне были перемещены в безопасные места в Варадеро, сообщили РИА Новости дипломаты.

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