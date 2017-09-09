В Алабаме ввели режим ЧС из-за урагана «Ирма»

Власти штата Алабама ввели режим ЧС в связи с приближением урагана «Ирма».
Кэй Айви, губернатор Алабамы: «Алабама должна быть готова в случае, если шторм придет к нам. Мы также должны быть готовы удовлетворить потребности соседних штатов, которым грозит удар шторма. Я нахожусь в контакте с группой по чрезвычайным операциям для контроля любой угрозы, которую „Ирма“ может представить нашему штату. В этой связи я объявляю режим ЧС».
По словам губернатора, она провела разговор с губернатором соседней Флориды, куда «Ирма» нагрянет в скором времени.
«Ирму» называют самым мощным в Атлантике штормом за последнее десятилетие. Эксперты считают «Ирму» более сильной, чем ураган «Харви», который в конце августа нанес удар по Техасу и Луизиане.
По словам губернатора, она провела разговор с губернатором соседней Флориды, куда «Ирма» нагрянет в скором времени.
«Ирму» называют самым мощным в Атлантике штормом за последнее десятилетие. Эксперты считают «Ирму» более сильной, чем ураган «Харви», который в конце августа нанес удар по Техасу и Луизиане.
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