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  • 09.09, 07:19

    В Алабаме ввели режим ЧС из-за урагана «Ирма»

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    В Алабаме ввели режим ЧС из-за урагана «Ирма»

    В Алабаме ввели режим ЧС <nobr>из-за</nobr> урагана «Ирма»

    Власти штата Алабама ввели режим ЧС в связи с приближением урагана «Ирма».

    Кэй Айви, губернатор Алабамы: «Алабама должна быть готова в случае, если шторм придет к нам. Мы также должны быть готовы удовлетворить потребности соседних штатов, которым грозит удар шторма. Я нахожусь в контакте с группой по чрезвычайным операциям для контроля любой угрозы, которую „Ирма“ может представить нашему штату. В этой связи я объявляю режим ЧС».

    По словам губернатора, она провела разговор с губернатором соседней Флориды, куда «Ирма» нагрянет в скором времени.

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