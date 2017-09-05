Во Флориде эвакуируют туристов из-за приближения урагана «Ирма»

Власти американского штата Флорида объявили обязательную эвакуацию для туристов, отдыхающих на островах у побережья.
В американском штате Флорида власти округа Монро объявили о начале эвакуации туристов с островов у южного побережья штата. Это связано с приближением урагана «Ирма», достигшего максимальной, пятой категории опасности.
Обязательной эвакуации подлежат туристы, отдыхающие на островах гряды Ки. Представители властей заявили, что план эвакуации местных жителей также уже разрабатывается, однако время для их эвакуации еще не установлено.
Сейчас «Ирма» находится на расстоянии 2,5 тысячи километров от города Ки-Уэст и приближается к нему со скоростью примерно 22,5 километра в час, пишет РИА. По предварительным расчетам, южной части штата Флорида ураган достигнет к утру воскресенья. В этом штате уже объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Максимальный уровень тревоги в связи с приближением урагана «Ирма» объявлен также в восьми провинциях Доминиканы, еще в 14 действует «желтый» уровень опасности погодных явлений. По расчетам синоптиков, ураган достигнет территории Доминиканской республики в четверг, 7 сентября.
Напомним, под удар очередного урагана, сформировавшегося в Атлантическом океане и получившего имя «Ирма», могут попасть Пуэрто-Рико, Доминиканская республика, Гаити и США. Скорость ветра в центре урагана составляет примерно 290 км/час.
Обязательной эвакуации подлежат туристы, отдыхающие на островах гряды Ки. Представители властей заявили, что план эвакуации местных жителей также уже разрабатывается, однако время для их эвакуации еще не установлено.
Сейчас «Ирма» находится на расстоянии 2,5 тысячи километров от города Ки-Уэст и приближается к нему со скоростью примерно 22,5 километра в час, пишет РИА. По предварительным расчетам, южной части штата Флорида ураган достигнет к утру воскресенья. В этом штате уже объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Максимальный уровень тревоги в связи с приближением урагана «Ирма» объявлен также в восьми провинциях Доминиканы, еще в 14 действует «желтый» уровень опасности погодных явлений. По расчетам синоптиков, ураган достигнет территории Доминиканской республики в четверг, 7 сентября.
Напомним, под удар очередного урагана, сформировавшегося в Атлантическом океане и получившего имя «Ирма», могут попасть Пуэрто-Рико, Доминиканская республика, Гаити и США. Скорость ветра в центре урагана составляет примерно 290 км/час.
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