Ураган «Ирма» достиг максимальной мощности

Ураган «Ирма» усилился до пятой категории мощности и приближается к США.
Ураган «Ирма», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился во вторник до максимальной, пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, передает Associated Press. В эпицентре урагана скорость ветра достигает 75 м/с.
Ураган продолжает движение к северо-востоку Карибского региона. Под удар могут попасть Пуэрто-Рико, Доминиканская республика, Гаити и США. В штате Флорида в связи с приближением «Ирмы» объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Ураган продолжает движение к северо-востоку Карибского региона. Под удар могут попасть Пуэрто-Рико, Доминиканская республика, Гаити и США. В штате Флорида в связи с приближением «Ирмы» объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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