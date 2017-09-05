Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 05.09, 21:29

    Ураган «Ирма» достиг максимальной мощности

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    Ураган «Ирма» достиг максимальной мощности

    Ураган «Ирма» достиг максимальной мощности

    Ураган «Ирма» достиг максимальной мощности
  • Фото Associated Press © 2017

    • Ураган «Ирма» усилился до пятой категории мощности и приближается к США.

    Ураган «Ирма», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился во вторник до максимальной, пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, передает Associated Press. В эпицентре урагана скорость ветра достигает 75 м/с.

    Ураган продолжает движение к северо-востоку Карибского региона. Под удар могут попасть Пуэрто-Рико, Доминиканская республика, Гаити и США. В штате Флорида в связи с приближением «Ирмы» объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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