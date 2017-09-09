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  • 09.09, 17:55

    МЧС России предложило помощь странам, пострадавшим от урагана «Ирма»

    2 комментария
    МЧС России предложило помощь странам, пострадавшим от урагана «Ирма»

    МЧС России предложило помощь странам, пострадавшим от урагана «Ирма»

    МЧС России предложило помощь странам, пострадавшим от урагана «Ирма»
  • Фото: Associated Press © 2017, Garson Kelsick

    • Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что российские спасатели готовы оказать помощь странам Карибского бассейна, которые пострадали от удара урагана «Ирма».

    Пучков сообщил, что МЧС уже передало свои предложения помощи странам, которые оказались во власти стихии, передает ТАСС.

    Владимир Пучков: «Тем странам, которые пострадали от удара „Ирмы“, наши спасатели, наши высокие технологии и российский чрезвычайный корпус гуманитарного реагирования готовы по заявкам оказать помощь и поддержку в этой сложной ситуации».

    «Ирма» с середины текущей недели бушует в Карибском бассейне. Ураган затронул Пуэрто-Рико, а также острова, которые находятся во владении Великобритании, Франции и Нидерландов.

    смотретьУраган «Ирма» достиг максимальной мощности
    Ураган «Ирма» достиг максимальной мощности
    Накануне вечером «Ирма» вновь усилилась до максимальной (пятой) категории по шкале Саффира — Симпсона. Сейчас ураган достиг Кубы и движется вдоль северного побережья, неся с собой штормовой ветер и ливневые дожди. По прогнозам метеорологов, к утру воскресенья ураган достигнет американского штата Флорида. В кубинском Институте метеорологии уточнили, что порывы ветра в центре урагана достигают 256 км/ч.

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