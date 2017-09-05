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  • 05.09, 03:20

    Режим ЧС объявлен во Флориде из-за урагана «Ирма»

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    Режим ЧС объявлен во Флориде из-за урагана «Ирма»

    Режим ЧС объявлен во Флориде <nobr>из-за</nobr> урагана «Ирма»

    Губернатор Флориды ввел на территории штата режим ЧС в связи с приближением опасного урагана «Ирма».

    Рик Скотт, губернатор Флориды: «Ураган „Ирма“ — это крупнейший шторм, угрожающий жизни людей. Флорида должна быть готовой к нему. Мы во Флориде всегда готовимся к худшему, но надеемся на лучшее. Хотя точный маршрут продвижения урагана неизвестен абсолютно точно на данный момент, мы не можем позволить себе такой роскоши, как не быть к нему готовыми».

    Он призвал жителей штата быть настороже и следить за прогнозами погоды, а также за сводками и предупреждениями властей на местах, передает ТАСС.

    Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган «Ирма» достиг четвертой из пяти категорий мощности. На пути стихии — Пуэрто-Рико, Доминикана и Гаити. Во Флоиде «Ирму» ожидают в среду.

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