Режим ЧС объявлен во Флориде из-за урагана «Ирма»

Губернатор Флориды ввел на территории штата режим ЧС в связи с приближением опасного урагана «Ирма».
Рик Скотт, губернатор Флориды: «Ураган „Ирма“ — это крупнейший шторм, угрожающий жизни людей. Флорида должна быть готовой к нему. Мы во Флориде всегда готовимся к худшему, но надеемся на лучшее. Хотя точный маршрут продвижения урагана неизвестен абсолютно точно на данный момент, мы не можем позволить себе такой роскоши, как не быть к нему готовыми».
Он призвал жителей штата быть настороже и следить за прогнозами погоды, а также за сводками и предупреждениями властей на местах, передает ТАСС.
Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган «Ирма» достиг четвертой из пяти категорий мощности. На пути стихии — Пуэрто-Рико, Доминикана и Гаити. Во Флоиде «Ирму» ожидают в среду.
Он призвал жителей штата быть настороже и следить за прогнозами погоды, а также за сводками и предупреждениями властей на местах, передает ТАСС.
Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган «Ирма» достиг четвертой из пяти категорий мощности. На пути стихии — Пуэрто-Рико, Доминикана и Гаити. Во Флоиде «Ирму» ожидают в среду.
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