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  • 09.09, 19:26
    Ураганы «Ирма» и «Хосе» сняли из космоса: видео. Атлантический океан, космос, Куба, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУраганы «Ирма» и «Хосе» сняли из космоса: видео

    Ураганы «Ирма» и «Хосе» сняли из космоса: видео

    1 комментарий
    • Кадр из видео: REUTERS
    Ураганы «Ирма» и «Хосе» сняли из космоса: видео

    Ураганы «Ирма» и «Хосе» сняли из космоса: видео

    Ураганы «Ирма» и «Хосе» сняли из космоса: видео
    • Кадр из видео: REUTERS

      • Движение ураганов в Атлантическом океане запечатлели из космоса. Впечатляющие кадры были сделаны в минувшую пятницу.

      «Ирма» и движущийся за ней «Хосе» были запечатлены с МКС. На кадрах видно огромное распространение ураганов в Атлантическом океане.

      «Ирма» к сегодняшнему дню достигла северного побережья Кубы. Ураган еще накануне усилился до максимальной категории по шкале Саффира — Симпсона. По данным метеорологов, это самый мощный атлантический и продолжительный ураган 5-й категории за последние десятилетия. Он уже вызвал значительные разрушения на островах Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья, Виргинских островах, Теркс и Кайкос и в южной части Багамских Осторовов. Жертвами удара стихии стали более 20 человек.

      Как ожидается, завтра «Ирма» достигнет американского штата Флорида, где был объявлен режим ЧС из-за приближающейся стихии.

      Вслед за ней движется тропический циклон «Хосе», который угрожает Антильским островам. Пока он относится к 4-й категории опасности.

      Между тем МЧС России уже предложило свою помощь странам, пострадавшим от удара «Ирмы».



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