Ураганы «Ирма» и «Хосе» сняли из космоса: видео

Движение ураганов в Атлантическом океане запечатлели из космоса. Впечатляющие кадры были сделаны в минувшую пятницу.
«Ирма» и движущийся за ней «Хосе» были запечатлены с МКС. На кадрах видно огромное распространение ураганов в Атлантическом океане.
«Ирма» к сегодняшнему дню достигла северного побережья Кубы. Ураган еще накануне усилился до максимальной категории по шкале Саффира — Симпсона. По данным метеорологов, это самый мощный атлантический и продолжительный ураган 5-й категории за последние десятилетия. Он уже вызвал значительные разрушения на островах Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья, Виргинских островах, Теркс и Кайкос и в южной части Багамских Осторовов. Жертвами удара стихии стали более 20 человек.
Как ожидается, завтра «Ирма» достигнет американского штата Флорида, где был объявлен режим ЧС из-за приближающейся стихии.
Вслед за ней движется тропический циклон «Хосе», который угрожает Антильским островам. Пока он относится к 4-й категории опасности.
Между тем МЧС России уже предложило свою помощь странам, пострадавшим от удара «Ирмы».
«Ирма» к сегодняшнему дню достигла северного побережья Кубы. Ураган еще накануне усилился до максимальной категории по шкале Саффира — Симпсона. По данным метеорологов, это самый мощный атлантический и продолжительный ураган 5-й категории за последние десятилетия. Он уже вызвал значительные разрушения на островах Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья, Виргинских островах, Теркс и Кайкос и в южной части Багамских Осторовов. Жертвами удара стихии стали более 20 человек.
Как ожидается, завтра «Ирма» достигнет американского штата Флорида, где был объявлен режим ЧС из-за приближающейся стихии.
Вслед за ней движется тропический циклон «Хосе», который угрожает Антильским островам. Пока он относится к 4-й категории опасности.
Между тем МЧС России уже предложило свою помощь странам, пострадавшим от удара «Ирмы».
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