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  • 09.09, 17:55

    Липницкая официально объявила о завершении карьеры

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    Липницкая официально объявила о завершении карьеры

    Липницкая официально объявила о завершении карьеры

    Липницкая официально объявила о завершении карьеры
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая официально уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России о завершении любительской карьеры в спорте.

    Как сообщили в ФФККР, спортсменка в Сочи встретилась с руководством федерации и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны.

    ФФККР: «Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении любительской карьеры в спорте, рассказала о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны».

    Встреча Липницкой с руководством ФФККР состоялась на арене «Шайба», где проходит первый день контрольных прокатов сборной России. После встречи спортсменка покинула стадион, не став общаться с журналистами.

    Юлия Липницкая не участвовала в соревнованиях с ноября 2016 года, когда на московском этапе Гран-при была вынуждена прервать произвольную программу на несколько минут и в итоге заняла последнее место. В конце августа мать 19-летней спортсменки объявила, что фигуристка завершила карьеру.

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