Липницкая официально объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая официально уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России о завершении любительской карьеры в спорте.
Как сообщили в ФФККР, спортсменка в Сочи встретилась с руководством федерации и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны.
ФФККР: «Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении любительской карьеры в спорте, рассказала о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны».
Встреча Липницкой с руководством ФФККР состоялась на арене «Шайба», где проходит первый день контрольных прокатов сборной России. После встречи спортсменка покинула стадион, не став общаться с журналистами.
Юлия Липницкая не участвовала в соревнованиях с ноября 2016 года, когда на московском этапе Гран-при была вынуждена прервать произвольную программу на несколько минут и в итоге заняла последнее место. В конце августа мать 19-летней спортсменки объявила, что фигуристка завершила карьеру.
Неофициально в качестве причины называется анорексия. Знаменитые российские спортсмены подтвердили эту версию в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Министр спорта РФ Павел Колобков предложил Липницкой начать строить карьеру чиновника.
ФФККР: «Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении любительской карьеры в спорте, рассказала о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны».
Встреча Липницкой с руководством ФФККР состоялась на арене «Шайба», где проходит первый день контрольных прокатов сборной России. После встречи спортсменка покинула стадион, не став общаться с журналистами.
Юлия Липницкая не участвовала в соревнованиях с ноября 2016 года, когда на московском этапе Гран-при была вынуждена прервать произвольную программу на несколько минут и в итоге заняла последнее место. В конце августа мать 19-летней спортсменки объявила, что фигуристка завершила карьеру.
Неофициально в качестве причины называется анорексия. Знаменитые российские спортсмены подтвердили эту версию в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Министр спорта РФ Павел Колобков предложил Липницкой начать строить карьеру чиновника.
Комментарии