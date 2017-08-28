Министр спорта позвал Липницкую в чиновники

Молодая российская фигуристка Юлия Липницкая может построить карьеру чиновника. Такое мнение выразил министр спорта РФ Павел Колобков.
Павел Колобков: «Юля Липницкая — великая спортсменка, которая вошла в историю мирового фигурного катания. Ее композиция на музыку из фильма „Список Шиндлера“ вошла в олимпийскую историю. Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь».
По мнению Колобкова, Липницкая может проявить себя не только в спорте, но и в других сферах. Глава Минспорта не исключил, что спортсменка, к примеру, может начать карьеру чиновника. Министр добавил: «мы всегда ее ждем».
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Такое решение, по словам матери 19-летней спортсменки, она приняла еще в апреле — сразу после возвращения из Европы, «где проходила трехмесячное лечение от анорексии».
По мнению Колобкова, Липницкая может проявить себя не только в спорте, но и в других сферах. Глава Минспорта не исключил, что спортсменка, к примеру, может начать карьеру чиновника. Министр добавил: «мы всегда ее ждем».
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Такое решение, по словам матери 19-летней спортсменки, она приняла еще в апреле — сразу после возвращения из Европы, «где проходила трехмесячное лечение от анорексии».
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