Глава федерации фигурного катания прокомментировал ситуацию с Липницкой и Сотниковой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал информацию о том, что Юлия Липницкая завершила карьеру, а Аделина Сотникова пропустит
сезон-2017/18 и Олимпиаду.
О том, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Юлия Липницкая завершила карьеру, ТАСС сообщила мать 19-летней спортсменки. По ее словам, фигуристка сообщила об этом руководству ФФККР еще в апреле — сразу после возвращения из Европы, «где проходила трехмесячное лечение от анорексии».
Даниэла Липницкая: «Сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной».
Александр Горшков в связи с этим заявил, что документов о завершении спортивной карьеры от Юлии Липницкой ФФККР не получала.
Александр Горшков: «Юлия находится пусть и в резервном, но составе сборной команды России. Я не могу оперировать слухами, мое положение обязывает исходить из фактов. Надо дождаться заявления от Юлии, пока это только разговоры».
Что касается олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, то глава ФФККР подтвердил, что она действительно пропустит весь сезон-2017/18, так как не может тренироваться в полную силу.
Ранее тренер Сотниковой Евгений Плющенко, к которому спортсменка перешла в апреле, сообщил, что фигуристка пропустит олимпийский сезон из-за того, что не смогла восстановиться после травмы.
Александр Горшков: «Так получилось, никто в этом не виноват. Женя очень подробно объяснил ситуацию: была травма, не совсем правильно ее начали лечить. Сейчас она может кататься, но тренироваться в полную силу — нет. Учитывая то время, которое осталось, в этот сезон ей войти будет нереально».
Горшков также напомнил, что в истории было немало примеров, когда фигуристы пропускали сезон, а потом возвращались на высокий уровень.
Даниэла Липницкая: «Сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной».
Александр Горшков в связи с этим заявил, что документов о завершении спортивной карьеры от Юлии Липницкой ФФККР не получала.
Александр Горшков: «Юлия находится пусть и в резервном, но составе сборной команды России. Я не могу оперировать слухами, мое положение обязывает исходить из фактов. Надо дождаться заявления от Юлии, пока это только разговоры».
Что касается олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, то глава ФФККР подтвердил, что она действительно пропустит весь сезон-2017/18, так как не может тренироваться в полную силу.
Ранее тренер Сотниковой Евгений Плющенко, к которому спортсменка перешла в апреле, сообщил, что фигуристка пропустит олимпийский сезон из-за того, что не смогла восстановиться после травмы.
Александр Горшков: «Так получилось, никто в этом не виноват. Женя очень подробно объяснил ситуацию: была травма, не совсем правильно ее начали лечить. Сейчас она может кататься, но тренироваться в полную силу — нет. Учитывая то время, которое осталось, в этот сезон ей войти будет нереально».
Горшков также напомнил, что в истории было немало примеров, когда фигуристы пропускали сезон, а потом возвращались на высокий уровень.
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