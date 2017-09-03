«Не хватало сил»: российские фигуристы подтвердили версию об анорексии Липницкой

Фигуристка Юлия Липницкая, чемпионка
Сочи-2014, может уйти из спорта в 19 лет. Неофициально в качестве причины называется анорексия. Официальное заявление ожидается через неделю.
Профессионалы говорят, что все предсказуемо: на Олимпиаде в Сочи ей было 15, и она весила 35 килограммов, а потом наступило взросление.
Мария Бутырская, заслуженный мастер спорта: «Она никогда не отличалась высоким прыжком. Чуть-чуть она прибавила, и ей стало гораздо сложнее справляться со своим телом и прыжками».
Илья Авербух, заслуженный мастер спорта: «Она потеряла весь сезон. Но действительно у нее не хватало сил доехать половину программы».
Алексей Ягудин, заслуженный мастер спорта: «Сил нет, но тебе классно, ты же тренируешься. Утром встаешь — взвешиваешься, после туалета взвешиваешься, выпил маленький кофе — взвесился, побежал — взвесился. Это сначала как игра, а потом перерастает в более жесткую игру».
Сама Юля молчит и никаких комментариев не дает, как и ее мама и тренер. Но на льду знают, что такое одержимость подростка и что такое — взрослые рядом.
Фигуристка Юлия Антипова тоже на пик формы вышла в 15 лет, когда весила 33 килограмма, а потом начала набирать вес.
Юлия Антипова: «Тренер сказала: либо ты худеешь, либо ты не катаешься. Я начала худеть, сбрасывать, дошло до 36, а потом пошел необратимый процесс, и вес падал просто сам по себе. Это страх весов. Ты приходишь, тебя тренер взвешивает, ты видишь цифру большую, и в голове появляется блок. И потом ты, как сумасшедший, каждые 20 минут встаешь на весы…. Когда после чемпионата мира мы поехали на очередные сборы в Сочи, там я была уже 30 или 29 кг, совсем скелет, тренер сказал: забирайте ребенка. Бросили, как котенка за шкирку. Мне было 16 лет».
Говорящая статистика: выиграли в 15 лет и закончили карьеру по состоянию здоровья: Оксана Баюл, Лиллехаммер-1994, Тара Липински, Нагано-1998, Сара Хьюз, Солт-Лейк-Сити-2010. Потому что анорексия — в голове. И сейчас мир начинает понимать, что этот новый мировой стандарт опасен.
Илья Авербух: «Выход какой? Кто-то должен взять на себя ответственность и сказать: „Юль, начинай есть и заканчивай со спортом“».
Алексей Мишин, тренер: «Винить в этом нельзя, требовать возвращения нельзя. Думать, что она возвратится, как Плющенко, опять на лед и будет в олимпийской команде, тоже трудно».
Алексей Ягудин: «Мы живем ради этих минут, секунд на пьедестале. Это основная цель твоей жизни. И ради этой победы люди порой переходят какую-то грань».
Илья Авербух: «Я считаю, что Юля все равно должна быть благодарна и своим тренерам, и своей судьбе. Мы говорим о ней, в отличие от миллионов ее сверстниц. Ей выпал шанс — она его использовала».
Мария Бутырская: «У нее есть дома олимпийская золотая медаль, которую она честно заработала. Какая разница, в каком возрасте ты достигаешь этой цели — в 15 или 35? Ты мечтал — ты это сделал. Ты вправе дальше принимать решения и никого не слушать».
Все они знают, что такое одержимость подростка, на которого поставили взрослые и который не понимает, есть ли жизнь после спорта.
Мария Бутырская, заслуженный мастер спорта: «Она никогда не отличалась высоким прыжком. Чуть-чуть она прибавила, и ей стало гораздо сложнее справляться со своим телом и прыжками».
Илья Авербух, заслуженный мастер спорта: «Она потеряла весь сезон. Но действительно у нее не хватало сил доехать половину программы».
Алексей Ягудин, заслуженный мастер спорта: «Сил нет, но тебе классно, ты же тренируешься. Утром встаешь — взвешиваешься, после туалета взвешиваешься, выпил маленький кофе — взвесился, побежал — взвесился. Это сначала как игра, а потом перерастает в более жесткую игру».
Сама Юля молчит и никаких комментариев не дает, как и ее мама и тренер. Но на льду знают, что такое одержимость подростка и что такое — взрослые рядом.
Фигуристка Юлия Антипова тоже на пик формы вышла в 15 лет, когда весила 33 килограмма, а потом начала набирать вес.
Юлия Антипова: «Тренер сказала: либо ты худеешь, либо ты не катаешься. Я начала худеть, сбрасывать, дошло до 36, а потом пошел необратимый процесс, и вес падал просто сам по себе. Это страх весов. Ты приходишь, тебя тренер взвешивает, ты видишь цифру большую, и в голове появляется блок. И потом ты, как сумасшедший, каждые 20 минут встаешь на весы…. Когда после чемпионата мира мы поехали на очередные сборы в Сочи, там я была уже 30 или 29 кг, совсем скелет, тренер сказал: забирайте ребенка. Бросили, как котенка за шкирку. Мне было 16 лет».
Говорящая статистика: выиграли в 15 лет и закончили карьеру по состоянию здоровья: Оксана Баюл, Лиллехаммер-1994, Тара Липински, Нагано-1998, Сара Хьюз, Солт-Лейк-Сити-2010. Потому что анорексия — в голове. И сейчас мир начинает понимать, что этот новый мировой стандарт опасен.
Илья Авербух: «Выход какой? Кто-то должен взять на себя ответственность и сказать: „Юль, начинай есть и заканчивай со спортом“».
Алексей Мишин, тренер: «Винить в этом нельзя, требовать возвращения нельзя. Думать, что она возвратится, как Плющенко, опять на лед и будет в олимпийской команде, тоже трудно».
Алексей Ягудин: «Мы живем ради этих минут, секунд на пьедестале. Это основная цель твоей жизни. И ради этой победы люди порой переходят какую-то грань».
Илья Авербух: «Я считаю, что Юля все равно должна быть благодарна и своим тренерам, и своей судьбе. Мы говорим о ней, в отличие от миллионов ее сверстниц. Ей выпал шанс — она его использовала».
Мария Бутырская: «У нее есть дома олимпийская золотая медаль, которую она честно заработала. Какая разница, в каком возрасте ты достигаешь этой цели — в 15 или 35? Ты мечтал — ты это сделал. Ты вправе дальше принимать решения и никого не слушать».
Все они знают, что такое одержимость подростка, на которого поставили взрослые и который не понимает, есть ли жизнь после спорта.
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