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  • 10.09, 01:59
    Участники «Ты супер! Танцы» во второй конкурсный день растрогали жюри до слез. дети и подростки, знаменитости, НТВ, Ты супер Танцы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники «Ты супер! Танцы» во второй конкурсный день растрогали жюри до слез

    Участники «Ты супер! Танцы» во второй конкурсный день растрогали жюри до слез

    1 комментарий
    Участники «Ты супер! Танцы» во второй конкурсный день растрогали жюри до слез

    Участники «Ты супер! Танцы» во второй конкурсный день растрогали жюри до слез

    Участники «Ты супер! Танцы» во второй конкурсный день растрогали жюри до слез

      «Ты супер! Танцы» — первый танцевальный проект для детей, которые лишились родителей. Во второй конкурсный день дети вновь сумели удивить членов жюри.

      Первым во второй конкурсный день на сцену вышел 13-летний Кирилл Коростелёв из Мурманска. Мальчик попал в приют, когда ему не было и двух лет. До этого ребенок сутки напролет оставался один в квартире. Отца он никогда не знал, а мать и бабушка были в запое. Сейчас их обеих уже нет в живых. Для других родственников он тоже был обузой. Но его печальный взгляд запал в душу чужой женщине — уже 10 лет для него нет человека более родного, чем приемная мама.

      Мальчик вышел на сцену в задорном образе моряка. Своей энергией он поразил членов жюри и вызвал на их лицах искренние улыбки.

      Второй номер тоже был сольным. 14-летняя Виктория Карбышева приехала на проект из города Усть-Катав в Челябинской области. Сейчас с ее лица почти не сходит улыбка, но детство Вики — это голод, холод и постоянный страх ежедневных побоев. Мать и ее сожитель погибли в один день — они спали, когда вспыхнула электроплитка. Вике повезло, в тот день она была у бабушки.

      Выступление Вики отметилось эмоциональностью и вызвало слезы на глазах члена жюри, ведущей солистки Большого театра Кристины Кретовой.

      Матери Ирины Ананьевой как будто нравилось мучать дочерей голодом и пугать их кулаками. В итоге женщина была осуждена за жестокое обращение с детьми. Папа девочек умер, и Иру вместе с сестрой отправили в детский дом. В приемную семью девочка попала девять лет назад и никак не могла наесться досыта. Она часто просыпалась по ночам от кошмара, в котором видела, что биологическая мать вернулась. Свою новую добрую и ласковую маму Ира выбрала сама, увидела в детском доме, вцепилась в руку и больше не отпускала.

      Теперь 12-летняя Ира из Волгограда смело вышла на сцену в ярком костюме и вскоре очаровала судей. По ее выступлению стало видно, что девочка увлечена художественной гимнастикой, элементы которой она добавила в танец. Поддержать юную артистку пришел актер Сергей Безруков. Он пригласил Иру в театр.

      Сергей Безруков, народный артист РФ: «Ирочка, я поздравляю тебя, я желаю, чтобы ты всегда была супер и чтобы всегда был зеленый свет. И я знаю, что ты любишь стихи, но читать их я сейчас не буду. Я хочу пригласить тебя в театр на поэтическую постановку „Пушкин“».

      А вот Ира не стала смущаться и прочитала перед всеми стихотворение, которое написала про проект «Ты супер! Танцы».

      Ирина Ананьева: «Мы живем в стране чудесной, всех Москва нас собрала, и спасибо передаче — шанс прославиться дала. Выхожу на эту сцену и от страха чуть дрожу, но для зрителей и судей я свой номер покажу. Мы боимся микрофонов, слепит свет прожекторов, но есть цель, на этой сцене каждый танцевать готов. Супер Эля, супер Лёша, супер Паша, супер все мои друзья. Я успеха всем желаю, а скажите, супер я?»

      13-летние двойняшки Анна и Татьяна Здоровенко приехали в столицу из города Осинники Кемеровской области. В сердцах девочек — обида и боль. Но дело не в том, что мать пила, бросала новорожденных девочек и дала увезти их в детский дом. Причина в том, что сейчас у нее новая трезвая жизнь, но она до сих пор не забрала их. Они не видели маму уже два года. Во второй конкурсный день девочки вышли на сцену вместе, а за кулисами их ждал важный сюрприз — мама приехала к ним вместе с их старшей сестрой Олей.

      Детдомовец Мухамед Курбанов из Киреевска считает, что ему повезло. Сейчас он живет, а не выживает. Есть еда, одежда, учителя, младшая сестра рядом. Мальчик попал в детский дом с улицы и не хочет вспоминать, что было в прошлом. Отец бросил их, и детям пришлось побираться на улице вместе с матерью. Когда дети попали в интернат, мама пришла их навестить, но у нее не было никаких документов и ее не пустили к детям.

      На сцене он выступил с брейк-дансом. В номере он отразил всю любовь к жизни, несмотря на пережитые в прошлом страдания. Члены жюри Егор Дружинин и Евгений Папунаишлвили не удержались и вышли на сцену, чтобы попробовать повторить элементы из выступления Мухамеда.

      Следующей на сцену вышла пара совсем маленьких участников — девятилетние Рамиля Камбарова и Роман Дмитриев из Казахстана. Их судьбы очень похожи: отцы неизвестны, а матери пьют. Они исполнили вальс, который произвел сказочное впечатление на судей.

      Вслед за ними на сцене появилась 16-летняя уроженка села Корсаково Орловской области Екатерина Торшина. Биологическая мать Кати не хотела, чтобы дочь появилась на свет. После родов женщина сбежала. Малышка осталась в палате для брошенных детей. Именно там она обрела вторую маму, которая мечтала о детях, но не могла их иметь. Кате было семь, когда любимой приемной мамы не стало из-за врачебной ошибки: неудачно поставили катетер, и женщина погибла от кровопотери. Ее опекуном стала приемная бабушка.

      Артистичный номер юной девушки вызвал похвалу жюри. По словам Кристины Кретовой, в танце конкурсантки чувствовалась «русская открытая душа». В своей анкете девочка написала, что восхищается спортсменами-паралимпийцами. И поддержать девочку пришли чемпионы по спортивным танцам на колясках.

      Сиам Пхаттхаравади из Ялты не может найти нужных слов, чтобы рассказать о маме. Как только она начинает вспоминать свою историю, на глазах выступают слезы. Отец встретил ее маму в Таиланде и увез на Украину. Через шесть лет мама вернулась домой, а отец женился на другой. Девочка так и не смогла его простить. Она осталась с бабушкой. Теперь 15-летняя девушка вышла на сцену в ярко-красном наряде под восточную музыку и вызвала восхищение жюри.

      Десятилетние Полина и Никита Васильевы из города Чебоксары выступили в паре. Когда им было пять лет, их мама заболела. Никита обнаружил мать мертвой, когда пришел из садика. Папа незадолго до этого ушел в другую семью.

      Бальными танцами дети занялись по желанию матери и до сих пор остаются верны этому увлечению. Главным чудом для них стало появление отца, который приехал посмотреть их выступление и наконец извинился перед ними.

      17-летний Алексей Мустафин из города Павлово про маму с папой совсем ничего не помнит, после смерти дедушки мальчик попал в интернат, а оттуда его забрали приемные родители. Но, несмотря на все, он смело представил на суд жюри свое исполнение дабстепа.

      Следующей на сцену вышла 14-летняя Кристина Стародубова, которая принимала участие в конкурсе «Ты супер!». Она вновь решилась на штурм сцены. В прошлом у девочки печальная история о матери, которая могла оставить ее одну на несколько дней. Но в этот раз она снова вышла с улыбкой, чтобы удивить зрителей своим талантом.

      11-летняя Олеся и 9-летняя Вера Желтовы — из многодетной семьи. Всего их семеро — двое братьев и пять сестер. Полтора года назад все они оказались в интернате. Мама давно разбилась на машине, детей воспитывал отец-одиночка. Однажды он неосторожно бросил окурок и ушел ночевать к подруге. Из огня детей вытащил старший брат. Вскоре после пожара отец отдал детей в интернат, а через четыре дня покончил с собой.

      Судьи высказали мнение, что девочки представили особенный танец, ведь они делают первые шаги в танцевальном мире. Поддержать малышек пришел их старший брат.

      16-летний Аббасгулу Сафаров из Баку попал в интернат, когда его мать поняла, что у нее нет средств, чтобы воспитать ребенка. Сейчас женщина с утра до ночи работает, а мальчик по-прежнему живет в детском доме. Он выступил с народным азербайджанским танцем. Поддержать юношу пришел прославленный российский кинорежиссер, народный артист Азербайджана, заслуженный деятель искусств РФ Юлий Гусман.

      Это шоу не только о танцах, но и о детской мечте. Ребята из самых разных уголков России, стран СНГ и Балтии впервые получили уникальный шанс показать свои таланты многомиллионной аудитории.

      Лучших участников шоу «Ты супер! Танцы» пригласят поучаствовать в создании мюзикла «Республика ШКИД». Над ним уже вовсю работают самые яркие участники проекта «Ты супер!».

      Узнать больше об участниках проекта и проголосовать за любимого можно на нашем сайте НТВ.Ru и в мобильном приложении «Ты супер!» для iOS и Android. Набравший наибольшее количество голосов получит приз зрительских симпатий в финале конкурса. Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 16 сентября в 20:00.

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