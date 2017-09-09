Участники «Ты супер! Танцы» во второй конкурсный день растрогали жюри до слез

«Ты супер! Танцы» — первый танцевальный проект для детей, которые лишились родителей. Во второй конкурсный день дети вновь сумели удивить членов жюри.
Первым во второй конкурсный день на сцену вышел 13-летний Кирилл Коростелёв из Мурманска. Мальчик попал в приют, когда ему не было и двух лет. До этого ребенок сутки напролет оставался один в квартире. Отца он никогда не знал, а мать и бабушка были в запое. Сейчас их обеих уже нет в живых. Для других родственников он тоже был обузой. Но его печальный взгляд запал в душу чужой женщине — уже 10 лет для него нет человека более родного, чем приемная мама.
Мальчик вышел на сцену в задорном образе моряка. Своей энергией он поразил членов жюри и вызвал на их лицах искренние улыбки.
Второй номер тоже был сольным. 14-летняя Виктория Карбышева приехала на проект из города Усть-Катав в Челябинской области. Сейчас с ее лица почти не сходит улыбка, но детство Вики — это голод, холод и постоянный страх ежедневных побоев. Мать и ее сожитель погибли в один день — они спали, когда вспыхнула электроплитка. Вике повезло, в тот день она была у бабушки.
Выступление Вики отметилось эмоциональностью и вызвало слезы на глазах члена жюри, ведущей солистки Большого театра Кристины Кретовой.
Матери Ирины Ананьевой как будто нравилось мучать дочерей голодом и пугать их кулаками. В итоге женщина была осуждена за жестокое обращение с детьми. Папа девочек умер, и Иру вместе с сестрой отправили в детский дом. В приемную семью девочка попала девять лет назад и никак не могла наесться досыта. Она часто просыпалась по ночам от кошмара, в котором видела, что биологическая мать вернулась. Свою новую добрую и ласковую маму Ира выбрала сама, увидела в детском доме, вцепилась в руку и больше не отпускала.
Теперь 12-летняя Ира из Волгограда смело вышла на сцену в ярком костюме и вскоре очаровала судей. По ее выступлению стало видно, что девочка увлечена художественной гимнастикой, элементы которой она добавила в танец. Поддержать юную артистку пришел актер Сергей Безруков. Он пригласил Иру в театр.
Сергей Безруков, народный артист РФ: «Ирочка, я поздравляю тебя, я желаю, чтобы ты всегда была супер и чтобы всегда был зеленый свет. И я знаю, что ты любишь стихи, но читать их я сейчас не буду. Я хочу пригласить тебя в театр на поэтическую постановку „Пушкин“».
А вот Ира не стала смущаться и прочитала перед всеми стихотворение, которое написала про проект «Ты супер! Танцы».
Ирина Ананьева: «Мы живем в стране чудесной, всех Москва нас собрала, и спасибо передаче — шанс прославиться дала. Выхожу на эту сцену и от страха чуть дрожу, но для зрителей и судей я свой номер покажу. Мы боимся микрофонов, слепит свет прожекторов, но есть цель, на этой сцене каждый танцевать готов. Супер Эля, супер Лёша, супер Паша, супер все мои друзья. Я успеха всем желаю, а скажите, супер я?»
13-летние двойняшки Анна и Татьяна Здоровенко приехали в столицу из города Осинники Кемеровской области. В сердцах девочек — обида и боль. Но дело не в том, что мать пила, бросала новорожденных девочек и дала увезти их в детский дом. Причина в том, что сейчас у нее новая трезвая жизнь, но она до сих пор не забрала их. Они не видели маму уже два года. Во второй конкурсный день девочки вышли на сцену вместе, а за кулисами их ждал важный сюрприз — мама приехала к ним вместе с их старшей сестрой Олей.
Детдомовец Мухамед Курбанов из Киреевска считает, что ему повезло. Сейчас он живет, а не выживает. Есть еда, одежда, учителя, младшая сестра рядом. Мальчик попал в детский дом с улицы и не хочет вспоминать, что было в прошлом. Отец бросил их, и детям пришлось побираться на улице вместе с матерью. Когда дети попали в интернат, мама пришла их навестить, но у нее не было никаких документов и ее не пустили к детям.
На сцене он выступил с брейк-дансом. В номере он отразил всю любовь к жизни, несмотря на пережитые в прошлом страдания. Члены жюри Егор Дружинин и Евгений Папунаишлвили не удержались и вышли на сцену, чтобы попробовать повторить элементы из выступления Мухамеда.
Следующей на сцену вышла пара совсем маленьких участников — девятилетние Рамиля Камбарова и Роман Дмитриев из Казахстана. Их судьбы очень похожи: отцы неизвестны, а матери пьют. Они исполнили вальс, который произвел сказочное впечатление на судей.
Вслед за ними на сцене появилась 16-летняя уроженка села Корсаково Орловской области Екатерина Торшина. Биологическая мать Кати не хотела, чтобы дочь появилась на свет. После родов женщина сбежала. Малышка осталась в палате для брошенных детей. Именно там она обрела вторую маму, которая мечтала о детях, но не могла их иметь. Кате было семь, когда любимой приемной мамы не стало из-за врачебной ошибки: неудачно поставили катетер, и женщина погибла от кровопотери. Ее опекуном стала приемная бабушка.
Артистичный номер юной девушки вызвал похвалу жюри. По словам Кристины Кретовой, в танце конкурсантки чувствовалась «русская открытая душа». В своей анкете девочка написала, что восхищается спортсменами-паралимпийцами. И поддержать девочку пришли чемпионы по спортивным танцам на колясках.
Сиам Пхаттхаравади из Ялты не может найти нужных слов, чтобы рассказать о маме. Как только она начинает вспоминать свою историю, на глазах выступают слезы. Отец встретил ее маму в Таиланде и увез на Украину. Через шесть лет мама вернулась домой, а отец женился на другой. Девочка так и не смогла его простить. Она осталась с бабушкой. Теперь 15-летняя девушка вышла на сцену в ярко-красном наряде под восточную музыку и вызвала восхищение жюри.
Десятилетние Полина и Никита Васильевы из города Чебоксары выступили в паре. Когда им было пять лет, их мама заболела. Никита обнаружил мать мертвой, когда пришел из садика. Папа незадолго до этого ушел в другую семью.
Бальными танцами дети занялись по желанию матери и до сих пор остаются верны этому увлечению. Главным чудом для них стало появление отца, который приехал посмотреть их выступление и наконец извинился перед ними.
17-летний Алексей Мустафин из города Павлово про маму с папой совсем ничего не помнит, после смерти дедушки мальчик попал в интернат, а оттуда его забрали приемные родители. Но, несмотря на все, он смело представил на суд жюри свое исполнение дабстепа.
Следующей на сцену вышла 14-летняя Кристина Стародубова, которая принимала участие в конкурсе «Ты супер!». Она вновь решилась на штурм сцены. В прошлом у девочки печальная история о матери, которая могла оставить ее одну на несколько дней. Но в этот раз она снова вышла с улыбкой, чтобы удивить зрителей своим талантом.
11-летняя Олеся и 9-летняя Вера Желтовы — из многодетной семьи. Всего их семеро — двое братьев и пять сестер. Полтора года назад все они оказались в интернате. Мама давно разбилась на машине, детей воспитывал отец-одиночка. Однажды он неосторожно бросил окурок и ушел ночевать к подруге. Из огня детей вытащил старший брат. Вскоре после пожара отец отдал детей в интернат, а через четыре дня покончил с собой.
Судьи высказали мнение, что девочки представили особенный танец, ведь они делают первые шаги в танцевальном мире. Поддержать малышек пришел их старший брат.
16-летний Аббасгулу Сафаров из Баку попал в интернат, когда его мать поняла, что у нее нет средств, чтобы воспитать ребенка. Сейчас женщина с утра до ночи работает, а мальчик по-прежнему живет в детском доме. Он выступил с народным азербайджанским танцем. Поддержать юношу пришел прославленный российский кинорежиссер, народный артист Азербайджана, заслуженный деятель искусств РФ Юлий Гусман.
Это шоу не только о танцах, но и о детской мечте. Ребята из самых разных уголков России, стран СНГ и Балтии впервые получили уникальный шанс показать свои таланты многомиллионной аудитории.
Лучших участников шоу «Ты супер! Танцы» пригласят поучаствовать в создании мюзикла «Республика ШКИД». Над ним уже вовсю работают самые яркие участники проекта «Ты супер!».
Узнать больше об участниках проекта и проголосовать за любимого можно на нашем сайте НТВ.Ru и в мобильном приложении «Ты супер!» для iOS и Android. Набравший наибольшее количество голосов получит приз зрительских симпатий в финале конкурса. Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 16 сентября в 20:00.
Мальчик вышел на сцену в задорном образе моряка. Своей энергией он поразил членов жюри и вызвал на их лицах искренние улыбки.
Второй номер тоже был сольным. 14-летняя Виктория Карбышева приехала на проект из города Усть-Катав в Челябинской области. Сейчас с ее лица почти не сходит улыбка, но детство Вики — это голод, холод и постоянный страх ежедневных побоев. Мать и ее сожитель погибли в один день — они спали, когда вспыхнула электроплитка. Вике повезло, в тот день она была у бабушки.
Выступление Вики отметилось эмоциональностью и вызвало слезы на глазах члена жюри, ведущей солистки Большого театра Кристины Кретовой.
Матери Ирины Ананьевой как будто нравилось мучать дочерей голодом и пугать их кулаками. В итоге женщина была осуждена за жестокое обращение с детьми. Папа девочек умер, и Иру вместе с сестрой отправили в детский дом. В приемную семью девочка попала девять лет назад и никак не могла наесться досыта. Она часто просыпалась по ночам от кошмара, в котором видела, что биологическая мать вернулась. Свою новую добрую и ласковую маму Ира выбрала сама, увидела в детском доме, вцепилась в руку и больше не отпускала.
Теперь 12-летняя Ира из Волгограда смело вышла на сцену в ярком костюме и вскоре очаровала судей. По ее выступлению стало видно, что девочка увлечена художественной гимнастикой, элементы которой она добавила в танец. Поддержать юную артистку пришел актер Сергей Безруков. Он пригласил Иру в театр.
Сергей Безруков, народный артист РФ: «Ирочка, я поздравляю тебя, я желаю, чтобы ты всегда была супер и чтобы всегда был зеленый свет. И я знаю, что ты любишь стихи, но читать их я сейчас не буду. Я хочу пригласить тебя в театр на поэтическую постановку „Пушкин“».
А вот Ира не стала смущаться и прочитала перед всеми стихотворение, которое написала про проект «Ты супер! Танцы».
Ирина Ананьева: «Мы живем в стране чудесной, всех Москва нас собрала, и спасибо передаче — шанс прославиться дала. Выхожу на эту сцену и от страха чуть дрожу, но для зрителей и судей я свой номер покажу. Мы боимся микрофонов, слепит свет прожекторов, но есть цель, на этой сцене каждый танцевать готов. Супер Эля, супер Лёша, супер Паша, супер все мои друзья. Я успеха всем желаю, а скажите, супер я?»
13-летние двойняшки Анна и Татьяна Здоровенко приехали в столицу из города Осинники Кемеровской области. В сердцах девочек — обида и боль. Но дело не в том, что мать пила, бросала новорожденных девочек и дала увезти их в детский дом. Причина в том, что сейчас у нее новая трезвая жизнь, но она до сих пор не забрала их. Они не видели маму уже два года. Во второй конкурсный день девочки вышли на сцену вместе, а за кулисами их ждал важный сюрприз — мама приехала к ним вместе с их старшей сестрой Олей.
Детдомовец Мухамед Курбанов из Киреевска считает, что ему повезло. Сейчас он живет, а не выживает. Есть еда, одежда, учителя, младшая сестра рядом. Мальчик попал в детский дом с улицы и не хочет вспоминать, что было в прошлом. Отец бросил их, и детям пришлось побираться на улице вместе с матерью. Когда дети попали в интернат, мама пришла их навестить, но у нее не было никаких документов и ее не пустили к детям.
На сцене он выступил с брейк-дансом. В номере он отразил всю любовь к жизни, несмотря на пережитые в прошлом страдания. Члены жюри Егор Дружинин и Евгений Папунаишлвили не удержались и вышли на сцену, чтобы попробовать повторить элементы из выступления Мухамеда.
Следующей на сцену вышла пара совсем маленьких участников — девятилетние Рамиля Камбарова и Роман Дмитриев из Казахстана. Их судьбы очень похожи: отцы неизвестны, а матери пьют. Они исполнили вальс, который произвел сказочное впечатление на судей.
Вслед за ними на сцене появилась 16-летняя уроженка села Корсаково Орловской области Екатерина Торшина. Биологическая мать Кати не хотела, чтобы дочь появилась на свет. После родов женщина сбежала. Малышка осталась в палате для брошенных детей. Именно там она обрела вторую маму, которая мечтала о детях, но не могла их иметь. Кате было семь, когда любимой приемной мамы не стало из-за врачебной ошибки: неудачно поставили катетер, и женщина погибла от кровопотери. Ее опекуном стала приемная бабушка.
Артистичный номер юной девушки вызвал похвалу жюри. По словам Кристины Кретовой, в танце конкурсантки чувствовалась «русская открытая душа». В своей анкете девочка написала, что восхищается спортсменами-паралимпийцами. И поддержать девочку пришли чемпионы по спортивным танцам на колясках.
Сиам Пхаттхаравади из Ялты не может найти нужных слов, чтобы рассказать о маме. Как только она начинает вспоминать свою историю, на глазах выступают слезы. Отец встретил ее маму в Таиланде и увез на Украину. Через шесть лет мама вернулась домой, а отец женился на другой. Девочка так и не смогла его простить. Она осталась с бабушкой. Теперь 15-летняя девушка вышла на сцену в ярко-красном наряде под восточную музыку и вызвала восхищение жюри.
Десятилетние Полина и Никита Васильевы из города Чебоксары выступили в паре. Когда им было пять лет, их мама заболела. Никита обнаружил мать мертвой, когда пришел из садика. Папа незадолго до этого ушел в другую семью.
Бальными танцами дети занялись по желанию матери и до сих пор остаются верны этому увлечению. Главным чудом для них стало появление отца, который приехал посмотреть их выступление и наконец извинился перед ними.
17-летний Алексей Мустафин из города Павлово про маму с папой совсем ничего не помнит, после смерти дедушки мальчик попал в интернат, а оттуда его забрали приемные родители. Но, несмотря на все, он смело представил на суд жюри свое исполнение дабстепа.
Следующей на сцену вышла 14-летняя Кристина Стародубова, которая принимала участие в конкурсе «Ты супер!». Она вновь решилась на штурм сцены. В прошлом у девочки печальная история о матери, которая могла оставить ее одну на несколько дней. Но в этот раз она снова вышла с улыбкой, чтобы удивить зрителей своим талантом.
11-летняя Олеся и 9-летняя Вера Желтовы — из многодетной семьи. Всего их семеро — двое братьев и пять сестер. Полтора года назад все они оказались в интернате. Мама давно разбилась на машине, детей воспитывал отец-одиночка. Однажды он неосторожно бросил окурок и ушел ночевать к подруге. Из огня детей вытащил старший брат. Вскоре после пожара отец отдал детей в интернат, а через четыре дня покончил с собой.
Судьи высказали мнение, что девочки представили особенный танец, ведь они делают первые шаги в танцевальном мире. Поддержать малышек пришел их старший брат.
16-летний Аббасгулу Сафаров из Баку попал в интернат, когда его мать поняла, что у нее нет средств, чтобы воспитать ребенка. Сейчас женщина с утра до ночи работает, а мальчик по-прежнему живет в детском доме. Он выступил с народным азербайджанским танцем. Поддержать юношу пришел прославленный российский кинорежиссер, народный артист Азербайджана, заслуженный деятель искусств РФ Юлий Гусман.
Это шоу не только о танцах, но и о детской мечте. Ребята из самых разных уголков России, стран СНГ и Балтии впервые получили уникальный шанс показать свои таланты многомиллионной аудитории.
Лучших участников шоу «Ты супер! Танцы» пригласят поучаствовать в создании мюзикла «Республика ШКИД». Над ним уже вовсю работают самые яркие участники проекта «Ты супер!».
Узнать больше об участниках проекта и проголосовать за любимого можно на нашем сайте НТВ.Ru и в мобильном приложении «Ты супер!» для iOS и Android. Набравший наибольшее количество голосов получит приз зрительских симпатий в финале конкурса. Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 16 сентября в 20:00.
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