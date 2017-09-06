Сергей Безруков пригласил в театр участницу проекта «Ты супер! Танцы»

9 сентября зрители НТВ увидят второй конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Одну из участниц после выступления ждал сюрприз, о котором девочка и не могла мечтать: известный актер Сергей Безруков приехал на съемки, чтобы пригласить ее в театр.
Юная танцовщица из Волгограда, 12-летняя Ира Ананьева, увлекается художественной гимнастикой и берет уроки хореографии в балетной студии. Также девочка очень любит поэзию, и сама сочиняет стихи. Заполняя анкету участника, Ира указала в графе «мечта», что очень хотела бы вживую услышать, как Сергей Безруков читает стихотворения. Народный артист России специально приехал к конкурсантке во время съемок проекта, чтобы лично пригласить в театр на постановку, посвященную жизни и творчеству писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Сергей Безруков, российский актер драматического театра и кино, театральный режиссёр: «Ирочка, желаю тебе, чтобы ты всегда была супер, везде тебе горел зеленый свет и все твои мечты сбывались! Знаю, что ты любишь стихи и я хотел бы пригласить тебя в театр на поэтическую постановку „Пушкин“ 30 сентября!».
Совсем скоро одна мечта Иры исполнится — она увидит своего кумира, читающим стихи. Выступление Ирины Ананьевой и ее встречу с Сергеем Безруковым зрители смогут увидеть уже в эту субботу, 9 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Сергей Безруков, российский актер драматического театра и кино, театральный режиссёр: «Ирочка, желаю тебе, чтобы ты всегда была супер, везде тебе горел зеленый свет и все твои мечты сбывались! Знаю, что ты любишь стихи и я хотел бы пригласить тебя в театр на поэтическую постановку „Пушкин“ 30 сентября!».
Совсем скоро одна мечта Иры исполнится — она увидит своего кумира, читающим стихи. Выступление Ирины Ананьевой и ее встречу с Сергеем Безруковым зрители смогут увидеть уже в эту субботу, 9 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Комментарии