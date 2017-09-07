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  • 07.09, 12:51
    Юлий Гусман поддержал участника конкурса «Ты супер! Танцы». дети и подростки, НТВ, телевидение, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮлий Гусман поддержал участника конкурса «Ты супер! Танцы»

    Юлий Гусман поддержал участника конкурса «Ты супер! Танцы»

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    Юлий Гусман поддержал участника конкурса «Ты супер! Танцы»

    Юлий Гусман поддержал участника конкурса «Ты супер! Танцы»

    Юлий Гусман поддержал участника конкурса «Ты супер! Танцы»

      9 сентября зрители НТВ увидят второй конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». На важном и волнительном этапе отборочных испытаний юных танцоров поддерживают известные артисты. Поддержать конкурсанта из Азербайджана приехал его земляк — кинорежиссер Юлий Гусман.

      Шестнадцатилетний Аббасгулу Сафаров уже пять лет занимается в хореографической группе своего интерната, его основные направления — латиноамериканские и народные танцы. В первом туре проекта он выступил в одном из «родных» стилей и представил на суд жюри и миллионов зрителей традиционный азербайджанский танец. Гость программы Юлий Гусман был впечатлен выступлением юного танцора — и отметил, что на сцене молодой человек достойно представил свою страну.

      Юлий Гусман, театральный и кинорежиссер, народный артист Азербайджана: «Я с большим трепетом наблюдал за выступлением Аббасгулу. Конечно, ему есть куда расти, но уже сейчас он — очень достойный танцор, чувство ритма, стиля и понимание природы азербайджанского танца у него не отнять. Стоя за кулисами, я много думал о том, что этот парень приехал не из престижного дома культуры в центре Баку, и не из прославленного коллектива — он приехал из интерната… Именно поэтому идея конкурса приобретает сумасшедшее значение — ведь здесь по-настоящему работают с молодежью, на своих руках поднимают ее вверх. Этот проект — тот самый лифт, который так нужен этим ребятам. Я очень благодарен телеканалу НТВ за это!»

      Выступление Аббасгулу Сафарова и его встречу с Юлием Гусманом зрители смогут увидеть уже в эту субботу, 9 сентября, в 20:00.

      смотретьШоу, где сбываются мечты! «Ты супер! Танцы» — по субботам в 20:00 на НТВ
      Шоу, где сбываются мечты! «Ты супер! Танцы» — по субботам в 20:00 на НТВ
      Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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