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  • 08.09, 13:05

    Участницу «Ты супер! Танцы» поддержали чемпионы мира по спортивным танцам на колясках

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    Участницу «Ты супер! Танцы» поддержали чемпионы мира по спортивным танцам на колясках

    Участницу «Ты супер! Танцы» поддержали чемпионы мира по спортивным танцам на колясках

    Участницу «Ты супер! Танцы» поддержали чемпионы мира по спортивным танцам на колясках

    В субботу зрители НТВ увидят второй конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». В самом разгаре отборочные испытания — сложный и ответственный момент для участников. Многие из них мечтают услышать слова напутствия от кумиров в профессии. Так, поддержать 16-летнюю Катю Торшину из села Корсаково Хабаровской области приехали чемпионы мира по спортивным танцам на колясках Ирина Гордеева и Дмитрий Торгунаков.

    Когда приемной мамы не стало, опекуном Кати Торшиной стала бабушка. Девочка с семи лет занимается народными танцами и принимает участие в различных конкурсах. У каждого из юных танцоров есть те, на кого они хотели бы равняться в профессиональном плане, — артисты, спортсмены, которые особенно вдохновляют их. В своей анкете Катя написала о том, что ее всегда восхищали спортсмены-паралимпийцы, их воля, характер, который ничто не может сломить.

    Поддержать юную танцовщицу приехали те, кто воплощает в себе все эти качества, — чемпионы мира по спортивным танцам на колясках Ирина Гордеева и Дмитрий Торгунаков. Они подарили ей восхитительный танец, которому аплодировали стоя члены жюри и весь зрительский зал.

    Ирина Гордеева и Дмитрий Торгунаков: «Мы наблюдали за выступлением Кати из-за кулис, чувствовали ее энергетику, эмоции. Это потрясающе! Желаем ей идти к своей мечте и ничего не бояться».

    Увидеть выступление Кати и танец гостей проекта зрители смогут в субботу, 9 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

    смотретьУдивительные, талантливые и смелые: чем участники конкурса поразят жюри? «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00
    Удивительные, талантливые и смелые: чем участники конкурса поразят жюри? «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00
    Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ, Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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