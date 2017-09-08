Участницу «Ты супер! Танцы» поддержали чемпионы мира по спортивным танцам на колясках

В субботу зрители НТВ увидят второй конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». В самом разгаре отборочные испытания — сложный и ответственный момент для участников. Многие из них мечтают услышать слова напутствия от кумиров в профессии. Так, поддержать
16-летнюю Катю Торшину из села Корсаково Хабаровской области приехали чемпионы мира по спортивным танцам на колясках Ирина Гордеева и Дмитрий Торгунаков.
Когда приемной мамы не стало, опекуном Кати Торшиной стала бабушка. Девочка с семи лет занимается народными танцами и принимает участие в различных конкурсах. У каждого из юных танцоров есть те, на кого они хотели бы равняться в профессиональном плане, — артисты, спортсмены, которые особенно вдохновляют их. В своей анкете Катя написала о том, что ее всегда восхищали спортсмены-паралимпийцы, их воля, характер, который ничто не может сломить.
Поддержать юную танцовщицу приехали те, кто воплощает в себе все эти качества, — чемпионы мира по спортивным танцам на колясках Ирина Гордеева и Дмитрий Торгунаков. Они подарили ей восхитительный танец, которому аплодировали стоя члены жюри и весь зрительский зал.
Ирина Гордеева и Дмитрий Торгунаков: «Мы наблюдали за выступлением Кати из-за кулис, чувствовали ее энергетику, эмоции. Это потрясающе! Желаем ей идти к своей мечте и ничего не бояться».
Увидеть выступление Кати и танец гостей проекта зрители смогут в субботу, 9 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ, Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Поддержать юную танцовщицу приехали те, кто воплощает в себе все эти качества, — чемпионы мира по спортивным танцам на колясках Ирина Гордеева и Дмитрий Торгунаков. Они подарили ей восхитительный танец, которому аплодировали стоя члены жюри и весь зрительский зал.
Ирина Гордеева и Дмитрий Торгунаков: «Мы наблюдали за выступлением Кати из-за кулис, чувствовали ее энергетику, эмоции. Это потрясающе! Желаем ей идти к своей мечте и ничего не бояться».
Увидеть выступление Кати и танец гостей проекта зрители смогут в субботу, 9 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ, Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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