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  • 08.09, 14:37
    Появилось видео с места обрушения кинотеатра в Балашихе. Московская область, больницы, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео с места обрушения кинотеатра в Балашихе

    Появилось видео с места обрушения кинотеатра в Балашихе

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    Появилось видео с места обрушения кинотеатра в Балашихе

    Появилось видео с места обрушения кинотеатра в Балашихе

    Появилось видео с места обрушения кинотеатра в Балашихе

      Часть фасада бывшего кинотеатра в подмосковной Балашихе обрушилась на торговые ряды, где в этот момент находились люди. В здании проводились ремонтные работы. Раненых доставили в больницу, на место прибыли следователи.

      Появилось видео с места ЧП из подмосковной Балашихи. Сегодня там обрушилась стена кинотеатра. По предварительным данным, пострадали 10 человек, среди которых один ребенок.

      Инцидент произошел на улице Фадеева. В неработающем здании шла реконструкция, когда часть кирпичной кладки обрушилась на торговые ряды, расположенные с внешней стороны кинотеатра. Общая площадь обрушения составила около 50 квадратных метров.

      На месте работают медики и спасатели, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Власти города заявили, что в момент обрушения в здании велись ремонтные работы, которые могли стать причиной обрушения. Погибших нет.

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