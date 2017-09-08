Появилось видео с места обрушения кинотеатра в Балашихе

Часть фасада бывшего кинотеатра в подмосковной Балашихе обрушилась на торговые ряды, где в этот момент находились люди. В здании проводились ремонтные работы. Раненых доставили в больницу, на место прибыли следователи.
Появилось видео с места ЧП из подмосковной Балашихи. Сегодня там обрушилась стена кинотеатра. По предварительным данным, пострадали 10 человек, среди которых один ребенок.
Инцидент произошел на улице Фадеева. В неработающем здании шла реконструкция, когда часть кирпичной кладки обрушилась на торговые ряды, расположенные с внешней стороны кинотеатра. Общая площадь обрушения составила около 50 квадратных метров.
На месте работают медики и спасатели, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Власти города заявили, что в момент обрушения в здании велись ремонтные работы, которые могли стать причиной обрушения. Погибших нет.
Инцидент произошел на улице Фадеева. В неработающем здании шла реконструкция, когда часть кирпичной кладки обрушилась на торговые ряды, расположенные с внешней стороны кинотеатра. Общая площадь обрушения составила около 50 квадратных метров.
На месте работают медики и спасатели, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Власти города заявили, что в момент обрушения в здании велись ремонтные работы, которые могли стать причиной обрушения. Погибших нет.
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