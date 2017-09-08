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  • 08.09, 13:06

    В Балашихе стена кинотеатра обрушилась на людей: есть раненые

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    • Фото: vk.com
    В Балашихе стена кинотеатра обрушилась на людей: есть раненые

    В Балашихе стена кинотеатра обрушилась на людей: есть раненые

    В Балашихе стена кинотеатра обрушилась на людей: есть раненые
  • Фото: vk.com

    • На улице Фадеева в подмосковной Балашихе произошло ЧП. Стена здания обрушилась на людей, есть пострадавшие.

    В Балашихе обрушилась часть стены неэксплуатируемого здания кинотеатра. ЧП случилось по адресу: улица Фадеева, 2. По словам источника в экстренных службах, пострадали три человека, в том числе ребенок, передает ТАСС.

    Источник: «Общая площадь обрушения составила почти 50 кв. метров».

    Обстоятельства случившегося устанавливаются. Между тем, по данным «Интерфакса», пострадали семь человек.

    Но в Центральном региональном центре МЧС РФ пока подтвердили данные о троих пострадавших, в том числе об одном ребенке. В ведомстве добавили, что сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:17.

    МЧС: «Пострадали три человека, в том числе один ребенок. Обрушилась стена неэксплуатируемого здания».

    В МЧС добавили, что к ликвидации последствий ЧП привлекли 16 человек и пять единиц техники, передает РИА Новости.

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