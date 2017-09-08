Число пострадавших при обрушении стены кинотеатра в Балашихе возросло до 10

В подмосковной Балашихе утром произошло ЧП. Стена обрушилась на людей, есть раненые.
Число раненных при обрушении неэксплуатируемого кинотеатра возросло до 10. Об этом сообщил источник РИА Новости. Среди пострадавших есть ребенок. Ранее сообщалось о семи раненых. Между тем в МЧС пока подтвердили информацию лишь о троих пострадавших.
Источник: «По уточненным данным, в результате ЧП пострадали 10 человек. Семь их них обратились за психологической помощью, еще трое госпитализированы, в том числе ребенок».
ЧП произошло сегодня около 11:17 на улице Фадеева в Балашихе. По данным источника «Интерфакса» в службе технического надзора региона, обрушение могли спровоцировать нарушения при строителство-восстановительных работах.
Источник: «Здание находилось на реконструкции, внутри проводились ремонтно-восстановительные работы. Предварительно, строители могли отступить от технологии и недостаточно укрепить конструкцию, недооценив ее ветхость, либо сэкономив».
Также есть версия, что здание находилось в критически аварийном состоянии и проводить в нем работы было опасно.
Источник: «Здание могло бы критически аварийно и опасно для проведения работ. Тогда допуск на аварийно-восстановительные работы давать туда было нельзя».
В пресс-службе местной администрации в свою очередь уточнили, что обвалилась кирпичная стена бывшего кинотеатра «Союз». Она обрушилась на торговые ряды. Сейчас спасатели разбирают на месте завалы. На место также прибыли машины скорой помощи и экипажи ГИБДД.
Источник: «По уточненным данным, в результате ЧП пострадали 10 человек. Семь их них обратились за психологической помощью, еще трое госпитализированы, в том числе ребенок».
ЧП произошло сегодня около 11:17 на улице Фадеева в Балашихе. По данным источника «Интерфакса» в службе технического надзора региона, обрушение могли спровоцировать нарушения при строителство-восстановительных работах.
Источник: «Здание находилось на реконструкции, внутри проводились ремонтно-восстановительные работы. Предварительно, строители могли отступить от технологии и недостаточно укрепить конструкцию, недооценив ее ветхость, либо сэкономив».
Также есть версия, что здание находилось в критически аварийном состоянии и проводить в нем работы было опасно.
Источник: «Здание могло бы критически аварийно и опасно для проведения работ. Тогда допуск на аварийно-восстановительные работы давать туда было нельзя».
В пресс-службе местной администрации в свою очередь уточнили, что обвалилась кирпичная стена бывшего кинотеатра «Союз». Она обрушилась на торговые ряды. Сейчас спасатели разбирают на месте завалы. На место также прибыли машины скорой помощи и экипажи ГИБДД.
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