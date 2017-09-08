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  • 08.09, 13:06

    Шесть человек госпитализированы после обрушения стены кинотеатра в Балашихе

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    • Фото: Балашиха Рулит! / vk.com
    Шесть человек госпитализированы после обрушения стены кинотеатра в Балашихе

    Шесть человек госпитализированы после обрушения стены кинотеатра в Балашихе

    Шесть человек госпитализированы после обрушения стены кинотеатра в Балашихе
  • Фото: Балашиха Рулит! / vk.com

    • Власти Балашихи сообщили, что после того, как кирпичная стена неэксплуатируемого киноеатра обрушилась на торговые ряды, в больницу были доставлены шестеро пострадавших.

    В пресс-службе муниципальной администрации Балашихи заявили, что в местную больницу после ЧП на улице Фадеева доставили шесть человек, в том числе ребенка. Пострадавшие проходят медицинское обследование, им делают рентген, передает «Интерфакс».

    Пресс-служба муниципальной администрации Балашихи: «В приемное отделение балашихинской ЦРБ доставлены шесть человек, в том числе ребенок».

    Пострадавшие получили порезы и ушибы при обрушении стены на улице Фадеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию городского округа.

    Между тем в социальных сетях сообщают, что при обрушении погиб один человек — жертвой ЧП стала женщина. Официально эту информацию пока не подтвердили.




    Ранее поступали сведения о том, что число раненых возросло до 10. Но в Минздраве Московской области пока подтверждают данные только о шести пострадавших. По данным ведомства, изначально было известно о четверых раненых, среди которых оказался ребенок. Позднее из-под завалов извлекли еще двоих человек.

    Сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:17. Кирпичная стена бывшего кинотеатра, где проходили ремонтные работы, обвалилась на торговые ряды. Площадь обрушения составила около 50 кв. метров. На месте работают спасатели, медики скорой помощи и сотрудники полиции.

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