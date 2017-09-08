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  • 08.09, 02:29

    Ураган «Хосе» в Атлантике усилился до 3-й категории мощности

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    • twitter.com
    Ураган «Хосе» в Атлантике усилился до <nobr>3-й</nobr> категории мощности

    Ураган «Хосе» в Атлантике усилился до 3-й категории мощности

    Ураган «Хосе» в Атлантике усилился до <nobr>3-й</nobr> категории мощности
  • twitter.com

    • Сформировавшийся в восточной части Атлантического океана ураган «Хосе» усилился. Метеорологи теперь относят его к третьей категории по шкале Саффира — Симпсона.

    Как сообщается на сайте американского Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в эпицентре «Хосе» возросла до 195 километров в час (примерно 54,2 метра в секунду). Теперь ураган относят к третьей категории мощности по шкале Саффира — Симпсона.

    В настоящее время «Хосе» движется в сторону Карибского бассейна, где уже бушует ураган «Ирма» пятой, максимальной категории. Его признали самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за 10 лет.

    смотретьВо Флориде о приближении урагана «Ирма» оповещают на русском языке
    Во Флориде о приближении урагана «Ирма» оповещают на русском языке
    Жертвами стихии стали не менее 10 человек. Ураган оставил после себя чудовищные разрушения на нескольких островах Карибского бассейна. Массовая эвакуация проводится и в США.

    смотретьАмериканцы бегут от разрушительного урагана «Ирма»
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