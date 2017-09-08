Ураган «Хосе» в Атлантике усилился до 3-й категории мощности

Сформировавшийся в восточной части Атлантического океана ураган «Хосе» усилился. Метеорологи теперь относят его к третьей категории по шкале Саффира — Симпсона.
Как сообщается на сайте американского Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в эпицентре «Хосе» возросла до 195 километров в час (примерно 54,2 метра в секунду). Теперь ураган относят к третьей категории мощности по шкале Саффира — Симпсона.
В настоящее время «Хосе» движется в сторону Карибского бассейна, где уже бушует ураган «Ирма» пятой, максимальной категории. Его признали самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за 10 лет.
Жертвами стихии стали не менее 10 человек. Ураган оставил после себя чудовищные разрушения на нескольких островах Карибского бассейна. Массовая эвакуация проводится и в США.
Существенную угрозу для жителей региона представляет и третий ураган, получивший название «Катя».
В настоящее время «Хосе» движется в сторону Карибского бассейна, где уже бушует ураган «Ирма» пятой, максимальной категории. Его признали самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за 10 лет.
Жертвами стихии стали не менее 10 человек. Ураган оставил после себя чудовищные разрушения на нескольких островах Карибского бассейна. Массовая эвакуация проводится и в США.
Существенную угрозу для жителей региона представляет и третий ураган, получивший название «Катя».
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