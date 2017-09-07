Водитель Улюкаева рассказал о тяжелом портфеле и корзинке с колбасой

Водитель бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева дал показания в суде.
По словам Ильи Макарова, 14 ноября 2016 года он вместе с экс-министром отправился в офис «Роснефти», где их встретил глава компании Игорь Сечин. Он проговорил с Улюкаевым 10–15 минут, после чего водитель помог экс-министру положить в багажник тяжелый портфель.
Илья Макаров, водитель Алексея Улюкаева: «Я услышал, что открывается багажник моей машины. Я вышел посмотреть, что там происходит. Увидел, что Улюкаев кладет туда портфель. Я подхватил его, поставил глубже в багажник. После этого я закрыл багажник. Кожаный коричневый портфель, шириной около метра, высота сантиметров сорок, не больше. Приблизительно он весил 14–15 кг».
Затем, как рассказал свидетель, Улюкаев ушел, а позднее вернулся вместе с Сечиным. При этом в руках у экс-министра была корзинка с вином и колбасой.
После этого машина была блокирована сотрудниками ФСБ, которые задержали экс-министра. При себе у Улюкаева нашли ключ от портфеля. Как сообщил Макаров, пересчет обнаруженных в чемодане купюр продолжался семь часов, передает «Газета.Ru».
О том, что Игорь Сечин и Алексей Улюкаев обсуждали «корзинку с колбасой», стало известно из расшифровки их разговора, которая была озвучена в зале суда. Выяснилось, что глава компании предлагал экс-министру «тихонечко приехать в „Роснефть“» и забрать «корзинку». При этом напрямую речи о взятке не шло.
Позднее СМИ сообщили, что корзинка с колбасой «От Иваныча» и вином — это традиционный подарок от президента «Роснефти», который вручают его друзьям и партнерам компании. Однако в «Роснефти» объяснили, что сообщения о «корзинке с колбасой» не имеют отношения к содержанию дела Улюкаева.
Между этим сам глава «Роснефти» заявил, что Улюкаев совершил преступление — экс-министр сам потребовал взятку и лично ее забрал. По мнению Сечина, в сложившейся ситуации «не о чем говорить». На слова главы «Роснефти» Улюкаев ответил измененной цитатой из «Энеиды» — «бойтесь данайцев, приносящих колбайцев».
Илья Макаров, водитель Алексея Улюкаева: «Я услышал, что открывается багажник моей машины. Я вышел посмотреть, что там происходит. Увидел, что Улюкаев кладет туда портфель. Я подхватил его, поставил глубже в багажник. После этого я закрыл багажник. Кожаный коричневый портфель, шириной около метра, высота сантиметров сорок, не больше. Приблизительно он весил 14–15 кг».
Затем, как рассказал свидетель, Улюкаев ушел, а позднее вернулся вместе с Сечиным. При этом в руках у экс-министра была корзинка с вином и колбасой.
После этого машина была блокирована сотрудниками ФСБ, которые задержали экс-министра. При себе у Улюкаева нашли ключ от портфеля. Как сообщил Макаров, пересчет обнаруженных в чемодане купюр продолжался семь часов, передает «Газета.Ru».
О том, что Игорь Сечин и Алексей Улюкаев обсуждали «корзинку с колбасой», стало известно из расшифровки их разговора, которая была озвучена в зале суда. Выяснилось, что глава компании предлагал экс-министру «тихонечко приехать в „Роснефть“» и забрать «корзинку». При этом напрямую речи о взятке не шло.
Позднее СМИ сообщили, что корзинка с колбасой «От Иваныча» и вином — это традиционный подарок от президента «Роснефти», который вручают его друзьям и партнерам компании. Однако в «Роснефти» объяснили, что сообщения о «корзинке с колбасой» не имеют отношения к содержанию дела Улюкаева.
Между этим сам глава «Роснефти» заявил, что Улюкаев совершил преступление — экс-министр сам потребовал взятку и лично ее забрал. По мнению Сечина, в сложившейся ситуации «не о чем говорить». На слова главы «Роснефти» Улюкаев ответил измененной цитатой из «Энеиды» — «бойтесь данайцев, приносящих колбайцев».
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