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  • 07.09, 09:50

    Президент Южной Кореи сравнил Путина с амурским тигром

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости
    Президент Южной Кореи сравнил Путина с амурским тигром

    Президент Южной Кореи сравнил Путина с амурским тигром

    Президент Южной Кореи сравнил Путина с амурским тигром
  • Фото РИА Новости

    • Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума сравнил российского лидера Владимира Путина с амурским тигром.

    Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи: «Во время полета сюда я видел разросшиеся леса и землю. Мне это напомнило образ тигра, который бегал от Сибири до горного хребта в Корее. С давних времен корейцы считают тигра священным животным и очень любят его. Многим кажется, что ваш дух, господин президент, похож на дух амурского тигра».

    Мун Чжэ Ин отметил, что Дальний Восток с давних времен является регионом, где сотрудничали народы России и Южной Кореи и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Москвой. «Если мы будем вместе работать и развивать Дальний Восток, у нас все получится», — заключил он.
    смотретьПрезидент Южной Кореи подарил Путину плюшевых медведя и тигра
    Президент Южной Кореи подарил Путину плюшевых медведя и тигра
    Накануне президенты РФ и Южной Кореи провели переговоры, во время которых обсудили ситуацию вокруг КНДР и договорились развивать совместные экономические проекты на Дальнем Востоке. Позже Мун Чжэ Ин вручил Путину символы предстоящей Олимпиады — белого тигра и черного медведя, а также пригласил российского президента на открытие Зимних игр в 2018 году.

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