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  • 06.09, 11:07

    Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями и давлением

    6 комментариев
    Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями и давлением

    Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями и давлением

    Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями и давлением
  • Фото: ТАСС

    • Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил, что Россия не признает ядерный статус КНДР.

    Владимир Путин: «Подтвердил господину Мун Чже Ину нашу принципиальную позицию: мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии».

    При этом российский лидер подчеркнул, что проблему КНДР нельзя решить только санкциями и давлением. По мнению Путина, в сложившейся ситуации не следует поддаваться эмоциям и «загонять Пхеньян в угол».

    Владимир Путин: «Понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно. Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол. Сейчас, как никогда, всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности».

    Путин также напомнил, что конкретные соображения по этому поводу изложены в российско-китайской дорожной карте, и призвал все заинтересованные стороны внимательно присмотреться к этой инициативе, так как она «предлагает реальный путь снижения напряженности и поэтапного регулирования».

    Свои переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Путин назвал открытыми и результативными. Глава государства отметил, что южнокорейский лидер показал заинтересованность в развитии двухсторонних отношений, поэтому контакты между двумя странами будут продолжаться на регулярной основе.

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