Путин и президент Южной Кореи обсуждают ситуацию вокруг КНДР

На полях Восточного экономического форума проходит встреча президентов России и Южной Кореи.
Владимир Путин, президент РФ: «Рад возможности сегодня лично с Вами встретится и обсудить и волнующие нас проблемы, связанные с известными событиями вокруг северокорейской ядерной программы, ракетной программы. И, разумеется, поговорить о наших двусторонних отношениях».
Президент Республики Корея заявил, что провокационные действия КНДР осложняют ситуацию в регионе и грозят сделать ее непредсказуемой, цитирует ТАСС.
Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея: «Хочу напомнить о том, что ситуация на Корейском полуострове и в Северо-восточной Азии в целом очень осложняется из-за продолжительных провокаций Северной Кореи. Если Северная Корея не прекратит свои провокации, то мы можем столкнуться с непредсказуемой ситуацией. В этой связи я хотел бы провести сегодня с вами обмен мнениями по поводу того, как мы можем приостановить северокорейские провокации, как мы можем найти пути решения этих вопросов».
Накануне Владимир Путин заявил, что он намерен лично обсудить обострение ситуации на Корейском полуостровес лидерами Японии и Южной Кореи во время переговоров на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент Республики Корея заявил, что провокационные действия КНДР осложняют ситуацию в регионе и грозят сделать ее непредсказуемой, цитирует ТАСС.
Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея: «Хочу напомнить о том, что ситуация на Корейском полуострове и в Северо-восточной Азии в целом очень осложняется из-за продолжительных провокаций Северной Кореи. Если Северная Корея не прекратит свои провокации, то мы можем столкнуться с непредсказуемой ситуацией. В этой связи я хотел бы провести сегодня с вами обмен мнениями по поводу того, как мы можем приостановить северокорейские провокации, как мы можем найти пути решения этих вопросов».
Накануне Владимир Путин заявил, что он намерен лично обсудить обострение ситуации на Корейском полуостровес лидерами Японии и Южной Кореи во время переговоров на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
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