Президент Южной Кореи подарил Путину плюшевых медведя и тигра

Российский президент посетил павильон Олимпийских игр Южной Кореи и уехал оттуда с подарками.
Президент России Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетили выставочные павильоны ВЭФ-2017. У павильона Южной Кореи, посвященного зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане, президентам рассказали о подготовке к предстоящим Играм-2018.
Южнокорейский лидер отметил, что «российский президент почти принял приглашение приехать на пхёнчханские Олимпийские игры» и вручил Путину символы предстоящей Олимпиады — белого тигра в национальном корейском костюме и черного медведя — символа Паралимпийских игр, передает ТАСС.
Ранее во время переговоров между лидерами России и Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил Владимира Путина приехать на открытие Зимних игр в 2018 году.
Южнокорейский лидер отметил, что «российский президент почти принял приглашение приехать на пхёнчханские Олимпийские игры» и вручил Путину символы предстоящей Олимпиады — белого тигра в национальном корейском костюме и черного медведя — символа Паралимпийских игр, передает ТАСС.
Ранее во время переговоров между лидерами России и Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил Владимира Путина приехать на открытие Зимних игр в 2018 году.
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