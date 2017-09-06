Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.09, 17:10

    Президент Южной Кореи подарил Путину плюшевых медведя и тигра

    комментировать
    Президент Южной Кореи подарил Путину плюшевых медведя и тигра

    Президент Южной Кореи подарил Путину плюшевых медведя и тигра

    Президент Южной Кореи подарил Путину плюшевых медведя и тигра

    Российский президент посетил павильон Олимпийских игр Южной Кореи и уехал оттуда с подарками.

    Президент России Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетили выставочные павильоны ВЭФ-2017. У павильона Южной Кореи, посвященного зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане, президентам рассказали о подготовке к предстоящим Играм-2018.

    Южнокорейский лидер отметил, что «российский президент почти принял приглашение приехать на пхёнчханские Олимпийские игры» и вручил Путину символы предстоящей Олимпиады — белого тигра в национальном корейском костюме и черного медведя — символа Паралимпийских игр, передает ТАСС.

    Ранее во время переговоров между лидерами России и Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил Владимира Путина приехать на открытие Зимних игр в 2018 году.

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru