Россия и Южная Корея договорились о совместных проектах на Дальнем Востоке

Во Владивостоке официально стартовал Восточный экономический форум. Только сегодня запланировано подписание соглашений на сумму, превышающую 1 триллион рублей. Уже состоялись переговоры Владимира Путина с южно-корейским коллегой. По итогам встречи лидеры стран сделали первые заявления.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ин сообщил, что разговор шел о положительной динамике в отношениях двух стран, особенно в области энергетики. Глава государства отметил, что компании Южной Кореи участвуют в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», идет проработка вопроса об увеличении закупок сжиженного природного газа, а для транспортировки продукции «Ямал СПГ» на южно-корейских верфях будет построено 15 танкеров.



Владимир Путин также сообщил, что страны договорились о совместной инвестиционно-финансовой деятельности и развитии перспективных проектов на Дальнем Востоке России.



Владимир Путин: «Сегодня с господином президентом договорились активизировать деятельность совместных инвестиционно-финансовых платформ с объемом капитала 1 миллиард долларов, сформировать портфель перспективных проектов, прежде всего на Дальнем Востоке России при широком использовании возможностей территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток».



Кроме того, глава государства подчеркнул, что с корейской республикой традиционно поддерживаются тесные и взаимовыгодные экономические связи, в частности в первой половине текущего года почти на 50% вырос товарооборот и составил 10 миллиардов долларов.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.

