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  • 06.09, 12:37
    Россия и Южная Корея договорились о совместных проектах на Дальнем Востоке. Дальний Восток, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия и Южная Корея договорились о совместных проектах на Дальнем Востоке

    Россия и Южная Корея договорились о совместных проектах на Дальнем Востоке

    2 комментария
    Россия и Южная Корея договорились о совместных проектах на Дальнем Востоке

    Россия и Южная Корея договорились о совместных проектах на Дальнем Востоке

    Россия и Южная Корея договорились о совместных проектах на Дальнем Востоке

      Во Владивостоке официально стартовал Восточный экономический форум. Только сегодня запланировано подписание соглашений на сумму, превышающую 1 триллион рублей. Уже состоялись переговоры Владимира Путина с южно-корейским коллегой. По итогам встречи лидеры стран сделали первые заявления.

      Президент России Владимир Путин по итогам встречи с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ин сообщил, что разговор шел о положительной динамике в отношениях двух стран, особенно в области энергетики. Глава государства отметил, что компании Южной Кореи участвуют в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», идет проработка вопроса об увеличении закупок сжиженного природного газа, а для транспортировки продукции «Ямал СПГ» на южно-корейских верфях будет построено 15 танкеров.

      Владимир Путин также сообщил, что страны договорились о совместной инвестиционно-финансовой деятельности и развитии перспективных проектов на Дальнем Востоке России.

      Владимир Путин: «Сегодня с господином президентом договорились активизировать деятельность совместных инвестиционно-финансовых платформ с объемом капитала 1 миллиард долларов, сформировать портфель перспективных проектов, прежде всего на Дальнем Востоке России при широком использовании возможностей территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток».

      Кроме того, глава государства подчеркнул, что с корейской республикой традиционно поддерживаются тесные и взаимовыгодные экономические связи, в частности в первой половине текущего года почти на 50% вырос товарооборот и составил 10 миллиардов долларов.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.

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