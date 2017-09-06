Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.09, 02:02

    В Госдепе заявили, что уверены в законности закрытия консульства РФ в Сан-Франциско

    1 комментарий
    В Госдепе заявили, что уверены в законности закрытия консульства РФ в <nobr>Сан-Франциско</nobr>

    В Госдепе заявили, что уверены в законности закрытия консульства РФ в Сан-Франциско

    В Госдепе заявили, что уверены в законности закрытия консульства РФ в <nobr>Сан-Франциско</nobr>
  • Фото Reuters © 2017

    • Представители Госдепартамента США распространили заявление, в котором говорится о закрытии генерального консульства РФ в Сан-Франциско и торгпредств России в Вашингтоне и Нью-Йорке.

    В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о законности закрытия генерального консульства РФ в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке и при этом выразили надежду, что Россия и США прекратят принимать меры друг против друга, пишет ТАСС.

    Из комментария представителя Госдепартамента США: «Мы надеемся, что сможем избежать в дальнейшем применения ответных мер с Россией и начать двигаться к достижению целей, о которых заявили оба наших президента: улучшение отношений между двумя нашими странами и усиление сотрудничества в сферах взаимных интересов. По этой причине, мы не станем обсуждать какие-либо ответные российские шаги. В Госдепартаменте уверены в законности тех действий, о которых было объявлено на прошлой неделе. Речь идет о закрытии генерального консульства РФ в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке. Венская конвенция о консульских сношениях предусматривает, что консульские отделы создаются только с согласия принимающей страны. Соединенные Штаты отозвали свое согласие на размещение консульства в Сан-Франциско. Венская конвенция не препятствует установлению ограничений на использование посольских зданий или объектов».

    Напомним, о том, что Россия может пойти на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва оставляет за собой право на полный паритет в отношении количества сотрудников дипмиссий в РФ и США, и может сократить число сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек. Президент также подчеркнул, что такое решение может быть принято в зависимости от развития ситуации. По словам Путина, изъятие дипломатических объектов РФ в США является грубым нарушением имущественных прав российской стороны.

    смотретьРоссийские консульские учреждения в США сохранят темп работы
    Российские консульские учреждения в США сохранят темп работы
    В конце августа США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания российских торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Вашингтон назвал это ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В зданиях дипломатических объектов были проведены обыски. В МИД РФ назвали происходящее рейдерским захватом, а также «адской клоунадой».

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru