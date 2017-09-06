В Госдепе заявили, что уверены в законности закрытия консульства РФ в Сан-Франциско

Представители Госдепартамента США распространили заявление, в котором говорится о закрытии генерального консульства РФ в
Сан-Франциско и торгпредств России в Вашингтоне и Нью-Йорке.
В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о законности закрытия генерального консульства РФ в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке и при этом выразили надежду, что Россия и США прекратят принимать меры друг против друга, пишет ТАСС.
Из комментария представителя Госдепартамента США: «Мы надеемся, что сможем избежать в дальнейшем применения ответных мер с Россией и начать двигаться к достижению целей, о которых заявили оба наших президента: улучшение отношений между двумя нашими странами и усиление сотрудничества в сферах взаимных интересов. По этой причине, мы не станем обсуждать какие-либо ответные российские шаги. В Госдепартаменте уверены в законности тех действий, о которых было объявлено на прошлой неделе. Речь идет о закрытии генерального консульства РФ в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке. Венская конвенция о консульских сношениях предусматривает, что консульские отделы создаются только с согласия принимающей страны. Соединенные Штаты отозвали свое согласие на размещение консульства в Сан-Франциско. Венская конвенция не препятствует установлению ограничений на использование посольских зданий или объектов».
Напомним, о том, что Россия может пойти на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва оставляет за собой право на полный паритет в отношении количества сотрудников дипмиссий в РФ и США, и может сократить число сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек. Президент также подчеркнул, что такое решение может быть принято в зависимости от развития ситуации. По словам Путина, изъятие дипломатических объектов РФ в США является грубым нарушением имущественных прав российской стороны.
В конце августа США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания российских торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Вашингтон назвал это ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В зданиях дипломатических объектов были проведены обыски. В МИД РФ назвали происходящее рейдерским захватом, а также «адской клоунадой».
Из комментария представителя Госдепартамента США: «Мы надеемся, что сможем избежать в дальнейшем применения ответных мер с Россией и начать двигаться к достижению целей, о которых заявили оба наших президента: улучшение отношений между двумя нашими странами и усиление сотрудничества в сферах взаимных интересов. По этой причине, мы не станем обсуждать какие-либо ответные российские шаги. В Госдепартаменте уверены в законности тех действий, о которых было объявлено на прошлой неделе. Речь идет о закрытии генерального консульства РФ в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке. Венская конвенция о консульских сношениях предусматривает, что консульские отделы создаются только с согласия принимающей страны. Соединенные Штаты отозвали свое согласие на размещение консульства в Сан-Франциско. Венская конвенция не препятствует установлению ограничений на использование посольских зданий или объектов».
Напомним, о том, что Россия может пойти на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва оставляет за собой право на полный паритет в отношении количества сотрудников дипмиссий в РФ и США, и может сократить число сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек. Президент также подчеркнул, что такое решение может быть принято в зависимости от развития ситуации. По словам Путина, изъятие дипломатических объектов РФ в США является грубым нарушением имущественных прав российской стороны.
В конце августа США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания российских торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Вашингтон назвал это ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В зданиях дипломатических объектов были проведены обыски. В МИД РФ назвали происходящее рейдерским захватом, а также «адской клоунадой».
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