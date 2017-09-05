Москва может сократить дипмиссию США еще на 155 человек

Россия может пойти на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий. По итогам визита в Китай президент Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право на полный паритет в отношении количества сотрудников дипмиссий в РФ и США.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право сократить сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек.
Владимир Путин, президент РФ: «Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве, но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше».
Российский лидер объяснил, что в число работающих в США дипломатов были включены и сотрудники российского постпредства при ООН — 155 человек. «Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте США, а являются дипломатами, работающими в международной организации», — отметил Путин.
Ранее США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Свое решение Вашингтон назвал ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В день закрытия на этих дипломатических объектах прошли обыски. В российском МИД назвали происходящее рейдерским захватом и «адской клоунадой».
Владимир Путин, президент РФ: «Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве, но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше».
Российский лидер объяснил, что в число работающих в США дипломатов были включены и сотрудники российского постпредства при ООН — 155 человек. «Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте США, а являются дипломатами, работающими в международной организации», — отметил Путин.
Ранее США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Свое решение Вашингтон назвал ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В день закрытия на этих дипломатических объектах прошли обыски. В российском МИД назвали происходящее рейдерским захватом и «адской клоунадой».
Комментарии