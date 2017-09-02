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  • 02.09, 22:22
    Рекордный урожай против инфляции: фермеры предсказали дальнейшее падение цен. инфляция, продукты, сельское хозяйство, тарифы и цены, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРекордный урожай против инфляции: фермеры предсказали дальнейшее падение цен

    Рекордный урожай против инфляции: фермеры предсказали дальнейшее падение цен

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    Рекордный урожай против инфляции: фермеры предсказали дальнейшее падение цен

    Рекордный урожай против инфляции: фермеры предсказали дальнейшее падение цен

    Рекордный урожай против инфляции: фермеры предсказали дальнейшее падение цен

      На текущей неделе впервые за последние 10 лет индекс потребительских цен в России остановил свой непрерывный рост и медленно пополз вниз. Сообщение о рекордном снижении цен появилось на сайте Росстата. Но с самым интригующим заявлением выступил Центробанк, эксперты которого заявили, что цены продолжат снижаться и дальше.

      Экономисты называют это дефляцией, и в августе она пришла в Россию. Обычный московский рынок: помидоры были по 200 рублей за кг, стали 150, картошка была 120, стала — 80. Капуста, лук, морковь потеряли треть цены. А все — из-за небывалого урожая в этом году.

      Но что же делать производителям когда цены опускаются? Неужели продавать по дешевке и себе в убыток?

      Ольга Богомаз в Брянской области — не только жена губернатора, но и «картофельная королева» — владеет агрохолдингом. В этом году в рейтинге самых богатых жен чиновников с первого места опустилась на третье.

      Ольга Богомаз, владелец агрохолдинга: «Для нас цена не страшна, страшна цена будет тем, у кого личное хозяйство — маленькая ферма, маленький производитель, который не может или не хочет развиваться».

      Дмитрий Добронравов, брянский крестьянин: «Выживет только тот, кто профессионально присутствует на рынке, кто может позволить себе демпинговать и даже при этом зарабатывать».

      Главный рецепт, как пережить падение цен, — просто собрать с гектара больше урожая.

      Александр Богомаз, губернатор Брянской области: «Так должно быть по всей России, и картофель должен стоить 55 рублей, не больше. И это нормально. Будет выживать производитель».

      Джим Роджерс, американский инвестор, миллионер: «Да, цены сейчас падают, и они будут падать еще. И это обычно отличное время для инвестирования. И особенно — в российское сельское хозяйство. Это одно из самых перспективных вложений в мире на данный момент».

      Однако экономист Игорь Диденко объясняет: дефляция ничуть не лучше инфляции, и в мире, особенно в Японии, с ней отчаянно борются.

      Игорь Диденко, член Международного союза экономистов: «Для экономики неплохо, для граждан хорошо, но чрезмерная дефляция — не здорово: граждане начинают откладывать деньги, выжидая, когда еще подешевеет. Это может привести к затяжной стагнации».

      Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Михаила Богданова.

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