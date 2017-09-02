Рекордный урожай против инфляции: фермеры предсказали дальнейшее падение цен

На текущей неделе впервые за последние 10 лет индекс потребительских цен в России остановил свой непрерывный рост и медленно пополз вниз. Сообщение о рекордном снижении цен появилось на сайте Росстата. Но с самым интригующим заявлением выступил Центробанк, эксперты которого заявили, что цены продолжат снижаться и дальше.
Экономисты называют это дефляцией, и в августе она пришла в Россию. Обычный московский рынок: помидоры были по 200 рублей за кг, стали 150, картошка была 120, стала — 80. Капуста, лук, морковь потеряли треть цены. А все — из-за небывалого урожая в этом году.
Но что же делать производителям когда цены опускаются? Неужели продавать по дешевке и себе в убыток?
Ольга Богомаз в Брянской области — не только жена губернатора, но и «картофельная королева» — владеет агрохолдингом. В этом году в рейтинге самых богатых жен чиновников с первого места опустилась на третье.
Ольга Богомаз, владелец агрохолдинга: «Для нас цена не страшна, страшна цена будет тем, у кого личное хозяйство — маленькая ферма, маленький производитель, который не может или не хочет развиваться».
Дмитрий Добронравов, брянский крестьянин: «Выживет только тот, кто профессионально присутствует на рынке, кто может позволить себе демпинговать и даже при этом зарабатывать».
Главный рецепт, как пережить падение цен, — просто собрать с гектара больше урожая.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области: «Так должно быть по всей России, и картофель должен стоить 55 рублей, не больше. И это нормально. Будет выживать производитель».
Джим Роджерс, американский инвестор, миллионер: «Да, цены сейчас падают, и они будут падать еще. И это обычно отличное время для инвестирования. И особенно — в российское сельское хозяйство. Это одно из самых перспективных вложений в мире на данный момент».
Однако экономист Игорь Диденко объясняет: дефляция ничуть не лучше инфляции, и в мире, особенно в Японии, с ней отчаянно борются.
Игорь Диденко, член Международного союза экономистов: «Для экономики неплохо, для граждан хорошо, но чрезмерная дефляция — не здорово: граждане начинают откладывать деньги, выжидая, когда еще подешевеет. Это может привести к затяжной стагнации».
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Михаила Богданова.
Но что же делать производителям когда цены опускаются? Неужели продавать по дешевке и себе в убыток?
Ольга Богомаз в Брянской области — не только жена губернатора, но и «картофельная королева» — владеет агрохолдингом. В этом году в рейтинге самых богатых жен чиновников с первого места опустилась на третье.
Ольга Богомаз, владелец агрохолдинга: «Для нас цена не страшна, страшна цена будет тем, у кого личное хозяйство — маленькая ферма, маленький производитель, который не может или не хочет развиваться».
Дмитрий Добронравов, брянский крестьянин: «Выживет только тот, кто профессионально присутствует на рынке, кто может позволить себе демпинговать и даже при этом зарабатывать».
Главный рецепт, как пережить падение цен, — просто собрать с гектара больше урожая.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области: «Так должно быть по всей России, и картофель должен стоить 55 рублей, не больше. И это нормально. Будет выживать производитель».
Джим Роджерс, американский инвестор, миллионер: «Да, цены сейчас падают, и они будут падать еще. И это обычно отличное время для инвестирования. И особенно — в российское сельское хозяйство. Это одно из самых перспективных вложений в мире на данный момент».
Однако экономист Игорь Диденко объясняет: дефляция ничуть не лучше инфляции, и в мире, особенно в Японии, с ней отчаянно борются.
Игорь Диденко, член Международного союза экономистов: «Для экономики неплохо, для граждан хорошо, но чрезмерная дефляция — не здорово: граждане начинают откладывать деньги, выжидая, когда еще подешевеет. Это может привести к затяжной стагнации».
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Михаила Богданова.
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