Forbes Woman назвал самых богатых жен российских чиновников

Forbes Woman изучил декларации российских чиновников и составил список их жен, которые зафиксировали самые высокие доходы по результатам 2016 года.
Возглавила рейтинг самых богатых жен чиновников супруга президента республики Татарстан Рустама Минниханова. Доход Гульсины Миннихановой в 2016 году составил 2,35 млрд рублей при доходе супруга в 7,5 млн рублей за этот же период. Минниханова является совладельцем компании «Лучано», которая занимается отельным бизнесом, спа- и фитнес-услугами.
На втором месте с доходом в 1,92 млрд рублей оказалась Раиса Бредний — супруга депутата городского совета Улан-Удэ Вадима Бреднего. Она является управляющим директором компании «Титан», которая занимается производством продуктов.
Третье место рейтинга заняла Ольга Богомаз — супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза. Ее доход составил 864 миллиона рублей. Она является совладелицей фермерского хозяйства «Богомаз».
Также среди богатейших супруг российских госслужащих значится жена гендиректора «Ростеха» Екатерина Игнатова (848,5 млн), а замыкает пятерку супруга депутата Госдумы Александра Николаева Елена Некрасова — совладелец компаний, входящих в строительный холдинг «Лидер Групп». В прошлом году она заработала 646 миллионов рублей.
Ранее Forbes Woman опубликовал рейтинг самых богатых российских чиновниц.
На втором месте с доходом в 1,92 млрд рублей оказалась Раиса Бредний — супруга депутата городского совета Улан-Удэ Вадима Бреднего. Она является управляющим директором компании «Титан», которая занимается производством продуктов.
Третье место рейтинга заняла Ольга Богомаз — супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза. Ее доход составил 864 миллиона рублей. Она является совладелицей фермерского хозяйства «Богомаз».
Также среди богатейших супруг российских госслужащих значится жена гендиректора «Ростеха» Екатерина Игнатова (848,5 млн), а замыкает пятерку супруга депутата Госдумы Александра Николаева Елена Некрасова — совладелец компаний, входящих в строительный холдинг «Лидер Групп». В прошлом году она заработала 646 миллионов рублей.
Ранее Forbes Woman опубликовал рейтинг самых богатых российских чиновниц.
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