Росстат зафиксировал рекордное снижение цен и замедление инфляции

Росстат фиксирует рекордное снижение цен за неделю и замедление инфляции в РФ.
Потребительские цены в России за прошедшую неделю снизились на 0,2%, что стало рекордом для последних 14 лет. Как объяснили в Росстате, недельная дефляция часто наблюдается в августе, когда дешевеют фрукты и овощи, но уровня 0,2% она не достигала с 2003 года. До 15 августа три недели подряд снижение цен составляло 0,1%, а с 15 по 21 августа цены не менялись.
Самое резкое снижение цен было зафиксировано на плодоовощную продукцию: оно составило 3%. Сахар подешевел на 1,5%, рыба и яйца — на 0,2–0,7%. Цены на бензин и дизельное топливо не изменились, передает «Интерфакс».
Таким образом, в целом цены в стране за месяц снизились на 0,4%, а инфляция снизилась с 3,86% в конце июля до 3,4–3,5% в прошедшую неделю, что меньше прогноза ЦБ.
Минэкономразвития ожидает, что дефляция в августе составит 0,3–0,5%, и годовая инфляция за месяц снизится до 3,3–3,6%. По итогам года ведомство прогнозирует инфляцию в РФ в размере 3,8%.
Самое резкое снижение цен было зафиксировано на плодоовощную продукцию: оно составило 3%. Сахар подешевел на 1,5%, рыба и яйца — на 0,2–0,7%. Цены на бензин и дизельное топливо не изменились, передает «Интерфакс».
Таким образом, в целом цены в стране за месяц снизились на 0,4%, а инфляция снизилась с 3,86% в конце июля до 3,4–3,5% в прошедшую неделю, что меньше прогноза ЦБ.
Минэкономразвития ожидает, что дефляция в августе составит 0,3–0,5%, и годовая инфляция за месяц снизится до 3,3–3,6%. По итогам года ведомство прогнозирует инфляцию в РФ в размере 3,8%.
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