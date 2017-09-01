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  • 01.09, 11:33
    Первоклассники московской школы встретили День знаний в цирке. дети и подростки, образование, торжества и праздники, школы, 1 Сентября. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПервоклассники московской школы встретили День знаний в цирке

    Первоклассники московской школы встретили День знаний в цирке

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    Первоклассники московской школы встретили День знаний в цирке

    Первоклассники московской школы встретили День знаний в цирке

    Первоклассники московской школы встретили День знаний в цирке

      Сегодня у миллионов российских школьников и студентов начался учебный год. Кто-то вспоминает свой первый звонок и первого учителя, кто-то волнуется на линейке, у кого-то уже начались уроки. Столичная школа №2107, расположенная у Московской соборной мечети, нарушила традиции. Так совпало, что сегодня мусульмане отмечают Курбан-байрам, поэтому День знаний ребята встречают в цирке.

      Традиционно 1 Сентября по всей стране проходят школьные линейки, посвященные началу учебного процесса. В этом году День знаний совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам, поэтому для некоторых школ религиозное торжество внесло коррективы в расписание светских мероприятий. В Ингушетии сегодняшний день объявлен нерабочим, линейки проведут завтра.

      Столичная школа N2107, расположенная рядом с Московской соборной мечетью, перенесла торжественную линейку на 4 сентября, поэтому сегодня первоклассники отправились в Цирк Никулина на Цветном бульваре. Ребята увидят яркую праздничную программу и примут участие в играх и веселых конкурсах. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.


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