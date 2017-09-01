Первоклассники московской школы встретили День знаний в цирке

Сегодня у миллионов российских школьников и студентов начался учебный год.
Кто-то вспоминает свой первый звонок и первого учителя, кто-то волнуется на линейке, у кого-то уже начались уроки. Столичная школа №2107, расположенная у Московской соборной мечети, нарушила традиции. Так совпало, что сегодня мусульмане отмечают Курбан-байрам, поэтому День знаний ребята встречают в цирке.
Традиционно 1 Сентября по всей стране проходят школьные линейки, посвященные началу учебного процесса. В этом году День знаний совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам, поэтому для некоторых школ религиозное торжество внесло коррективы в расписание светских мероприятий. В Ингушетии сегодняшний день объявлен нерабочим, линейки проведут завтра.
Столичная школа N2107, расположенная рядом с Московской соборной мечетью, перенесла торжественную линейку на 4 сентября, поэтому сегодня первоклассники отправились в Цирк Никулина на Цветном бульваре. Ребята увидят яркую праздничную программу и примут участие в играх и веселых конкурсах. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
Столичная школа N2107, расположенная рядом с Московской соборной мечетью, перенесла торжественную линейку на 4 сентября, поэтому сегодня первоклассники отправились в Цирк Никулина на Цветном бульваре. Ребята увидят яркую праздничную программу и примут участие в играх и веселых конкурсах. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
В новом учебном году российских школьников и их родителей ждет целый ряд нововведений. #ЗаМинуту pic.twitter.com/HPAQh573GO— НТВ (@ntvru) 30 августа 2017 г.
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