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  • 01.09, 08:31
    День знаний: школьники с цветами спешат на торжественные линейки. 1 Сентября, дети и подростки, образование, торжества и праздники, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДень знаний: школьники с цветами спешат на торжественные линейки

    День знаний: школьники с цветами спешат на торжественные линейки

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    День знаний: школьники с цветами спешат на торжественные линейки

    День знаний: школьники с цветами спешат на торжественные линейки

    День знаний: школьники с цветами спешат на торжественные линейки

      Сегодня у миллионов школьников и студентов начинается учебный год. Хоть День знаний и не государственный праздник, но знают о нем абсолютно все. Кто-то вспоминает свой первый звонок и первого учителя, а кто-то сейчас спешит в школу с портфелем и букетом цветов.

      В этом году за парты сядут 15,5 миллиона россиян, не считая студентов колледжей и вузов. Первый день осени во всех регионах начинается почти одинаково: проходят праздничные линейки, классные часы, уроки мира и доброты.

      В школы Москвы сегодня идет рекордное число первоклассников. На конец августа в первые классы были записаны 102 тысячи детей, окончательная цифра еще выше. Примечательно, что более 90% родителей выбрали для своего ребенка школу рядом с домом.

      Некоторым ребятам День знаний запомнится еще и тем, что к ним на торжественную линейку придут первые лица государства. В этом году президент Владимир Путин посетит одну из школ Ярославля и пообщается с учениками.


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