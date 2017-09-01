День знаний: школьники с цветами спешат на торжественные линейки

Сегодня у миллионов школьников и студентов начинается учебный год. Хоть День знаний и не государственный праздник, но знают о нем абсолютно все.
Кто-то вспоминает свой первый звонок и первого учителя, а кто-то сейчас спешит в школу с портфелем и букетом цветов.
В этом году за парты сядут 15,5 миллиона россиян, не считая студентов колледжей и вузов. Первый день осени во всех регионах начинается почти одинаково: проходят праздничные линейки, классные часы, уроки мира и доброты.
В школы Москвы сегодня идет рекордное число первоклассников. На конец августа в первые классы были записаны 102 тысячи детей, окончательная цифра еще выше. Примечательно, что более 90% родителей выбрали для своего ребенка школу рядом с домом.
Некоторым ребятам День знаний запомнится еще и тем, что к ним на торжественную линейку придут первые лица государства. В этом году президент Владимир Путин посетит одну из школ Ярославля и пообщается с учениками.
В школы Москвы сегодня идет рекордное число первоклассников. На конец августа в первые классы были записаны 102 тысячи детей, окончательная цифра еще выше. Примечательно, что более 90% родителей выбрали для своего ребенка школу рядом с домом.
Некоторым ребятам День знаний запомнится еще и тем, что к ним на торжественную линейку придут первые лица государства. В этом году президент Владимир Путин посетит одну из школ Ярославля и пообщается с учениками.
В новом учебном году российских школьников и их родителей ждет целый ряд нововведений. #ЗаМинуту pic.twitter.com/HPAQh573GO— НТВ (@ntvru) 30 августа 2017 г.
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