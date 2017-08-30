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  • 30.08, 11:07

    Московская школа №2107 перенесла День знаний из-за Курбан-байрама

    1 комментарий
    • Фото: Афонина Елена / ТАСС
    Московская школа №2107 перенесла День знаний <nobr>из-за</nobr> <nobr>Курбан-байрама</nobr>

    Московская школа №2107 перенесла День знаний из-за Курбан-байрама

    Московская школа №2107 перенесла День знаний <nobr>из-за</nobr> <nobr>Курбан-байрама</nobr>
  • Фото: Афонина Елена / ТАСС

    • Родители школьников, учащихся возле Соборной мечети в Москве, решили перенести День знаний на 4 сентября.

    Управляющий совет столичной школы №2107, расположенной возле Московской соборной мечети, принял решение перенести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, с 1 на 4 сентября.

    Решение было принято большинством голосов родителей, сообщили «Интерфаксу» в управляющем совете. Причиной переноса стало не только совпадение Дня знаний с мусульманским праздником Курбан-байрамом, но и тот факт, что 1 сентября в этом году придется на пятницу, и многие семьи к этому времени еще не вернутся с отдыха.

    Сообщения о возможном переносе Дня знаний в Москве из-за Курбан-байрама вызвали неоднозначную реакцию. Так, в некоторых школах поддержали эту идею, объяснив это заботой о безопасности учеников. В Совфеде же инициативу не одобрили, напомнив, что Россия — светское государство. Муфтий Москвы и Центрального региона России Альбир Крганов заявил, что в переносе нет необходимости, так как праздничная молитва проходит рано утром.

    В управляющем совете школы №2107 подчеркнули, что в решении перенести праздник нет никакого конфликта и что речь идет о переносе только торжественной линейки, а не начала учебного года. Классный час в школе состоится 1 сентября, после него дети пойдут в Цирк Никулина на Цветном бульваре. Каждый год 1 сентября первоклассников нескольких школ Центрального административного округа приглашают на представление в цирк.

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