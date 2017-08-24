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  • 24.08, 17:44

    В Совфеде не поддержали идею перенести День знаний из-за Курбан-байрама

    3 комментария
    • Фото РИА Новости, Павел Лисицын
    В Совфеде не поддержали идею перенести День знаний <nobr>из-за</nobr> <nobr>Курбан-байрама</nobr>

    В Совфеде не поддержали идею перенести День знаний из-за Курбан-байрама

    В Совфеде не поддержали идею перенести День знаний <nobr>из-за</nobr> <nobr>Курбан-байрама</nobr>
  • Фото РИА Новости, Павел Лисицын

    • В Совфеде в ответ на сообщения о переносе Дня знаний с 1 сентября из-за Курбан-байрама напомнили, что Россия — светское государство.

    В Совете Федерации не поддержали идею о переносе школьных линеек с 1 сентября на другой день из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрам. Как сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Олег Казаковцев, попечительские советы школ имеют право на такое решение, но не следует забывать, что Россия — светское государство.

    Ранее сообщалось, что столичный департамент образования предписал нескольким школам в Мещанском районе Москвы, где находится Соборная мечеть, перенести празднование Дня знаний на 4 сентября из-за того, что 1 сентября мусульмане будут отмечать один из главных своих праздников.

    В самих школах сообщения о переносе линейки опровергли. Однако в школе №2107 «Интерфаксу» рассказали, что вопрос о переносе занятий — прерогатива самой школы, поэтому руководство учебного заведения рассмотрит возможность перенести линейки на 2 сентября. Директор школы Олеся Лукашук подчеркнула, что это делается по просьбе родителей и с целью обеспечить безопасность учеников.

    В Уфе городские власти также сообщили, что готовы «прислушаться к большинству горожан», которые попросили перенести День знаний на 4 сентября. В Башкирии праздник Курбан-байрам — официальный выходной.

    Курбан-байрам (или праздник жертвоприношения) — главный мусульманский праздник, отмечаемый в память жертвоприношения пророка Ибрахима (в библейской традиции Авраама). В этом году традиционный забой жертвенных животных в столице запрещен, он будет проводиться в Подмосковье.

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