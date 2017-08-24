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  • 24.08, 17:43

    В московских школах из-за Курбан-байрама переносят 1 сентября

    29 комментариев
    • Фото РИА Новости, Александр Кондратюк
    В московских школах <nobr>из-за</nobr> <nobr>Курбан-байрама</nobr> переносят 1 сентября

    В московских школах из-за Курбан-байрама переносят 1 сентября

    В московских школах <nobr>из-за</nobr> <nobr>Курбан-байрама</nobr> переносят 1 сентября
  • Фото РИА Новости, Александр Кондратюк

    • В нескольких школах, которые находятся рядом с Московской соборной мечетью, перенесли 1 сентября из-за празднования Курбан-байрама.

    Традиционные линейки решили перенести на 4 сентября.

    При этом в школе №2107 подчеркнули, что соответствующее указание было дано столичным департаментом образования. Также информацию о переносе линеек подтвердили родители школьников, сообщает «Говорит Москва».

    Между тем глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов сообщил, что перенести линейки и начать учебный год с понедельника, 4 сентября, решено не только в Москве, но и «в разных других городах России», передает РИА Новости.

    Альбир Крганов, глава Духовного собрания мусульман России: «Если бы на 1 сентября попадались мероприятия на другие темы, то, я думаю, также бы верующим пошли навстречу, и было бы понимание. Ситуация в том, что мы религиозные праздники никак изменить не можем. Ведь с этим связаны основы, принципы религии и их поменять нельзя».

    Курбан-байрам (или праздник жертвоприношения) — главный мусульманский праздник, отмечаемый в память жертвоприношения пророка Ибрахима (в библейской традиции Авраам). В этом году традиционный забой жертвенных животных в столице запрещен, он будет проводиться в Подмосковье.

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