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  • 24.08, 17:42

    Мусульмане Москвы просят не переносить День знаний из-за Курбан-байрама

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    • Фото РИА Новости, Искандар Аминов
    Мусульмане Москвы просят не переносить День знаний <nobr>из-за</nobr> <nobr>Курбан-байрама</nobr>

    Мусульмане Москвы просят не переносить День знаний из-за Курбан-байрама

    Мусульмане Москвы просят не переносить День знаний <nobr>из-за</nobr> <nobr>Курбан-байрама</nobr>
  • Фото РИА Новости, Искандар Аминов

    • Муфтий Москвы и Центрального региона России Альбир Крганов не видит необходимости в переносе школьной линейки с 1 сентября, на которое в этом году приходится главный исламский праздник Курбан-байрам.

    Муфтий Москвы и Центрального региона России Альбир Крганов в интервью Интерфаксу«отметил, что рано утром 1 сентября верующие посетят утреннюю праздничную молитву и к 8 часам разойдутся по домам. Поэтому школьникам они не помешают.

    Альбир Крганов, муфтий Москвы и Центрального региона: „Молитвы проходят рано утром. К восьми часам верующие уже будут дома. Поэтому необходимости переносить День знаний на другое число в принципе нет“».

    Муфтий предложил также школам, находящимся вблизи мечетей, просто перенести торжественную линейку на девять или на десять утра.

    Ранее сообщалось, что в московской школе №2107, расположенной вблизи соборной мечети, посвященную началу учебного года линейку могут перенести с 1 на 4 сентября из-за совпадения Дня знаний с Курбан-байрамом. Также сообщения о возможных переносах праздничных линеек поступали и из других школ. В Совфеде, комментируя эту идею, напомнили руководству школ, что Россия — светское государство.

    Курбан-байрам (или праздник жертвоприношения) — главный мусульманский праздник, отмечаемый в память жертвоприношения пророка Ибрахима (в библейской традиции Авраама). В этом году традиционный забой жертвенных животных в столице запрещен, он будет проводится в Подмосковье.

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