Празднование Курбан-байрама: мусульмане с раннего утра занимают места в мечетях

Мусульмане сегодня отмечают один из главных своих праздников — день жертвоприношения, который во многих странах, в том числе в России, называется Курбан-байрамом .

В этот день верующие завершают пост, а паломники — свое путешествие к святым местам. Хозяйки готовят праздничный стол. В этот день принято угощать гостей блюдами из баранины. Также разрешены говядина и верблюжатина.



Московская соборная мечеть стала главным местом сбора мусульман в это утро. С 4:00 они начали занимать места в молельных залах и очень быстро их заполнили. Торжества по случаю Курбан-байрама начались с традиционного праздничного обращения главы Совета муфтиев России. Равиль Гайнутдин выступил с праздничной проповедью, призвал всех к миру и напомнил о недопустимости проливать человеческую кровь.



Сотрудники полиции контролируют проход людей к центральной мечети города в районе станции метро «Проспект Мира» и близлежащих станций. Правоохранителям помогают волонтеры Совета муфтиев, владеющие иностранными языками.