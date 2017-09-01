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  • 01.09, 08:31
    Празднование Курбан-байрама: мусульмане с раннего утра занимают места в мечетях. 1 Сентября, Москва, ислам, метро, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПразднование Курбан-байрама: мусульмане с раннего утра занимают места в мечетях

    Празднование Курбан-байрама: мусульмане с раннего утра занимают места в мечетях

    1 комментарий
    Празднование <nobr>Курбан-байрама</nobr>: мусульмане с раннего утра занимают места в мечетях

    Празднование Курбан-байрама: мусульмане с раннего утра занимают места в мечетях

    Празднование <nobr>Курбан-байрама</nobr>: мусульмане с раннего утра занимают места в мечетях

      Мусульмане сегодня отмечают один из главных своих праздников — день жертвоприношения, который во многих странах, в том числе в России, называется Курбан-байрамом.

      В этот день верующие завершают пост, а паломники — свое путешествие к святым местам. Хозяйки готовят праздничный стол. В этот день принято угощать гостей блюдами из баранины. Также разрешены говядина и верблюжатина.

      Московская соборная мечеть стала главным местом сбора мусульман в это утро. С 4:00 они начали занимать места в молельных залах и очень быстро их заполнили. Торжества по случаю Курбан-байрама начались с традиционного праздничного обращения главы Совета муфтиев России. Равиль Гайнутдин выступил с праздничной проповедью, призвал всех к миру и напомнил о недопустимости проливать человеческую кровь.

      Сотрудники полиции контролируют проход людей к центральной мечети города в районе станции метро «Проспект Мира» и близлежащих станций. Правоохранителям помогают волонтеры Совета муфтиев, владеющие иностранными языками.

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