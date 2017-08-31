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  • 31.08, 09:49

    СМИ: стрельбу в московском отеле Джабраилов считает «досадной оплошностью»

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    СМИ: стрельбу в московском отеле Джабраилов считает «досадной оплошностью»

    СМИ: стрельбу в московском отеле Джабраилов считает «досадной оплошностью»

    В прессе появились подробности инцидента, после которого бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов оказался в отделении полиции. Речь идет о стрельбе, которую предприниматель открыл в номере московского отеля.

    Как передает «Коммерсант» со ссылкой на источники в кругу друзей бизнесмена, сам Джабраилов объяснил выстрелы своей оплошностью.

    Из материала газеты «Коммерсант»: «Выстрелы же в потолок бизнесмен объяснил своей досадной оплошностью. По его версии, отдыхая в своем номере, он решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, а поскольку опыта обращения с оружием у него вообще не было, произвел несколько случайных выстрелов вверх».

    По данным источников издания, выстрелов в отеле никто не видел и не слышал. Охрана всполошилась, когда увидела в мониторах камер наблюдения на 6-м этаже входящего в лифт вооруженного человека.

    Адвокаты Джабраилова утверждают, что их подзащитный якобы передернул затвор наградного пистолета, после чего раздался случайный выстрел. Возможно, так оно и было, но как в таком случае объяснить три пулевых отверстия в потолке гостиничного номер? Или бывший сенатор трижды передергивал затвор?

    смотретьЭкс-сенатор Джабраилов устроил стрельбу в отеле из-за ужина и уборщицы
    Экс-сенатор Джабраилов устроил стрельбу в отеле из-за ужина и уборщицы
    В обстоятельствах этой истории разбираются правоохранители, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Джабраилов был задержан в статусе подозреваемого и позже отпущен под подписку о невыезде.

    Умар Джабраилов — успешный предприниматель, занимается строительными проектами, возглавляет Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства. Он в 2004–2009 годах был членом верхней палаты российского парламента, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам, а в 2000 году участвовал в выборах президента России. За него проголосовали 0,1% граждан.

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