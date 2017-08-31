Экс-сенатор Джабраилов устроил стрельбу в отеле из-за ужина и уборщицы

Предпринимателя и
экс-сенатора Умара Джабраилова обвиняют в том, что он открыл огонь в номере фешенебельного отеля в центре Москвы. Что стало причиной горячности миллиардера? Эксклюзивные кадры НТВ.
Бывший сенатор, а ныне предприниматель Умар Джабраилов вышел из себя и устроил беспорядочную стрельбу в фешенебельном отеле в самом центре столицы. В среду вечером миллиардера выпустили из ОВД под подписку о невыезде. Что же произошло в отеле, выяснял корреспондент НТВ Алексей Квашенкин.
Все телеканалы ловили выход Умара Джабраилова из полицейского отделения, но повезло только оператору НТВ. Миллиардера и бывшего сенатора Умара Джабраилова увозят в скромном ведомственном седане.
Сейчас его имя многие могли забыть, но еще не так давно Джабраилов был весьма запоминающейся фигурой российской политики. Он принимал участие в президентской гонке, но оказался последним, набрав меньше десятой доли процента. Пять лет был сенатором, потом ушел в отставку и с тех пор редко появлялся на экранах. И вдруг стрельба в гостинице между Кремлем и Госдумой.
Полицию вызвали обеспокоенные соседи, которым не понравилось, что в лифте разъезжает человек с пистолетом наголо. Причина, якобы, в том, что накануне вечером бизнесмен заказал себе в номер ужин, но тележку к дверям прикатил не официант, а, почему-то, уборщица. Рассерженный таким неуважением Джабраилов потребовал от администрации гостиницы исправить просчет, предположительно, аргументировав свое пожелание наградным пистолетом системы Ярыгина. Правда, адвокаты бизнесмена видят ситуацию по-своему.
А вот адвокаты сенатора утверждают, что он якобы передернул затвор на наградном пистолете и произошел случайный выстрел. Проблема только в том, что, в таком случае, бывший сенатор передергивал затвор как минимум трижды, судя по количеству пулевых отверстий на потолке его номера.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Все телеканалы ловили выход Умара Джабраилова из полицейского отделения, но повезло только оператору НТВ. Миллиардера и бывшего сенатора Умара Джабраилова увозят в скромном ведомственном седане.
Сейчас его имя многие могли забыть, но еще не так давно Джабраилов был весьма запоминающейся фигурой российской политики. Он принимал участие в президентской гонке, но оказался последним, набрав меньше десятой доли процента. Пять лет был сенатором, потом ушел в отставку и с тех пор редко появлялся на экранах. И вдруг стрельба в гостинице между Кремлем и Госдумой.
Полицию вызвали обеспокоенные соседи, которым не понравилось, что в лифте разъезжает человек с пистолетом наголо. Причина, якобы, в том, что накануне вечером бизнесмен заказал себе в номер ужин, но тележку к дверям прикатил не официант, а, почему-то, уборщица. Рассерженный таким неуважением Джабраилов потребовал от администрации гостиницы исправить просчет, предположительно, аргументировав свое пожелание наградным пистолетом системы Ярыгина. Правда, адвокаты бизнесмена видят ситуацию по-своему.
А вот адвокаты сенатора утверждают, что он якобы передернул затвор на наградном пистолете и произошел случайный выстрел. Проблема только в том, что, в таком случае, бывший сенатор передергивал затвор как минимум трижды, судя по количеству пулевых отверстий на потолке его номера.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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