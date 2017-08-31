Американские правозащитники поддержали высланную с Украины Анну Курбатову

В поддержку корреспондента Первого канала Анны Курбатовой, которую выдворили с Украины, выступил Американский комитет защиты журналистов.
Правозащитники призвали Киев не использовать меры возмездия по отношению к работникам СМИ, а также «позволить Анне Курбатовой и другим журналистам из России работать без страха похищения и депортации».
Из обращения Американского комитета защиты журналистов: «Мы призываем украинские власти позволить Анне Курбатовой и другим журналистам из России работать без страха похищения, депортации и других мер возмездия. Украина находится в состоянии информационной войны с Россией, но применять меры возмездия по отношению к отдельным репортерам — это не то средство, с помощью которого можно ее выиграть. Киев должен обеспечить полную свободу СМИ, продемонстрировав таким образом приверженность построению сильной демократии».
Накануне в российской прессе появилась информация о похищении корреспондента Первого канала. Позже стало известно, что Курбатову забрали сотрудники СБУ, так как ее сюжеты якобы вредили национальным интересам. Вечером ее выслали из страны с запретом въезда на 3 года.
Сейчас девушка находится на пограничном пункте «Новые Юрковичи» в Брянской области. Об этом она сама сообщила в редакцию по телефону. За последние годы Киев неоднократно ограничивал работу наших СМИ. А основные российские теле- и радиоканалы на Украине и вовсе запрещены.
Из обращения Американского комитета защиты журналистов: «Мы призываем украинские власти позволить Анне Курбатовой и другим журналистам из России работать без страха похищения, депортации и других мер возмездия. Украина находится в состоянии информационной войны с Россией, но применять меры возмездия по отношению к отдельным репортерам — это не то средство, с помощью которого можно ее выиграть. Киев должен обеспечить полную свободу СМИ, продемонстрировав таким образом приверженность построению сильной демократии».
Накануне в российской прессе появилась информация о похищении корреспондента Первого канала. Позже стало известно, что Курбатову забрали сотрудники СБУ, так как ее сюжеты якобы вредили национальным интересам. Вечером ее выслали из страны с запретом въезда на 3 года.
Сейчас девушка находится на пограничном пункте «Новые Юрковичи» в Брянской области. Об этом она сама сообщила в редакцию по телефону. За последние годы Киев неоднократно ограничивал работу наших СМИ. А основные российские теле- и радиоканалы на Украине и вовсе запрещены.
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