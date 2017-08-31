Европейские ценности по-украински: как Киев вновь объявил охоту на российских журналистов

Украина, так отчаянно рвущаяся в Европу, вновь показала всему миру истинное лицо своей демократии и полное отсутствие свободы слова. В самом центре Киева сотрудники Службы безопасности схватили журналиста Первого канала Анну Курбатову и увезли в неизвестном направлении.
Долгие часы об Анне вообще ничего не было известно, а ее телефон молчал. Позже стало известно, что репортера выдворили из страны с формулировкой «за антиукраинскую деятельность».
История с Курбатовой далеко не первая. Сложно даже сосчитать, сколько журналистов были высланы с Украины. В 2015 речь шла о сотне репортеров, но с тех пор эта цифра выросла. Список невъездных сотрудников телекомпаний растет до сих пор. О том, каково сейчас снимать на Украине, репортаж корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
Анна Курбатова начала работать в Киеве всего пару недель назад. Снимала обычные репортажи о жизни в стране. Но на Украине уже давно и этого достаточно.
Кирилл Клейменов, руководитель дирекции информационных программ Первого канала: «Аню 2 крепких молодых человека взяли за руки, посадили в машину без опознавательных знаков и увезли куда-то».
Несколько часов больше вообще ничего не было известно. И только после того, как о похищении Ани сообщили российские СМИ и подключились дипломаты, пресс-секретарь СБУ, почему-то не официально, а на своей странице в соцсети, написала, что корреспондента увезли силовики.
Настоящую охоту на российских журналистов на Украине ведут и радикалы. Они создали специальный сайт под названием «Чистилище», куда вписывают российских журналистов, а потом пытаются, что называется, «найти и наказать» неугодных авторов.
На российских репортеров нападают прямо во время съемок. Тамара Нерсесьян — корреспондент телеканала «Россия». Ее точно так же, как и Анну Курбатову, в центре Киева мужчины из украинских спецслужб буквально скрутили и увезли на допрос.
Тамара Нерсесьян, корреспондент телеканала «Россия»: «Они выкручивали мне руки, чтобы вырвать телефонный аппарат. И тут же его выключили для того, чтобы у меня не было возможности связаться с редакцией, или с родными».
А репортер телеканала «Звезда» Евгений Давыдов, в прямом смысле, оказался в заложниках: его съемочную группу похитили радикалы из «Правого сектора».
Евгений Давыдов, журналист телеканала «Звезда»: «Нас записхнули в авто, надели на голову мешки и увезли в какой-то подвал. Угрозы, избиения. Нас по очереди выводили из одной комнаты в другую, так же надевали на голову мешок. Я так понимаю, мы общались уже с СБУ».
Несмотря на риск, российские журналисты продолжают работать на Украине. На съемки отправляются так: никаких логотипов на микрофонах, никаких пресс-карт, например, на митингах. И это при том, что в Москве журналисты из Киева работают абсолютно спокойно. К примеру, сразу 3 украинских телеканала получали аккредитацию на заседание суда во время громкого процесса над Савченко. А украинский журналист Роман Цимбалюк не раз задавал провокационные вопросы на пресс-конференциях президенту России Владимиру Путину.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
История с Курбатовой далеко не первая. Сложно даже сосчитать, сколько журналистов были высланы с Украины. В 2015 речь шла о сотне репортеров, но с тех пор эта цифра выросла. Список невъездных сотрудников телекомпаний растет до сих пор. О том, каково сейчас снимать на Украине, репортаж корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
Анна Курбатова начала работать в Киеве всего пару недель назад. Снимала обычные репортажи о жизни в стране. Но на Украине уже давно и этого достаточно.
Кирилл Клейменов, руководитель дирекции информационных программ Первого канала: «Аню 2 крепких молодых человека взяли за руки, посадили в машину без опознавательных знаков и увезли куда-то».
Несколько часов больше вообще ничего не было известно. И только после того, как о похищении Ани сообщили российские СМИ и подключились дипломаты, пресс-секретарь СБУ, почему-то не официально, а на своей странице в соцсети, написала, что корреспондента увезли силовики.
Настоящую охоту на российских журналистов на Украине ведут и радикалы. Они создали специальный сайт под названием «Чистилище», куда вписывают российских журналистов, а потом пытаются, что называется, «найти и наказать» неугодных авторов.
На российских репортеров нападают прямо во время съемок. Тамара Нерсесьян — корреспондент телеканала «Россия». Ее точно так же, как и Анну Курбатову, в центре Киева мужчины из украинских спецслужб буквально скрутили и увезли на допрос.
Тамара Нерсесьян, корреспондент телеканала «Россия»: «Они выкручивали мне руки, чтобы вырвать телефонный аппарат. И тут же его выключили для того, чтобы у меня не было возможности связаться с редакцией, или с родными».
А репортер телеканала «Звезда» Евгений Давыдов, в прямом смысле, оказался в заложниках: его съемочную группу похитили радикалы из «Правого сектора».
Евгений Давыдов, журналист телеканала «Звезда»: «Нас записхнули в авто, надели на голову мешки и увезли в какой-то подвал. Угрозы, избиения. Нас по очереди выводили из одной комнаты в другую, так же надевали на голову мешок. Я так понимаю, мы общались уже с СБУ».
Несмотря на риск, российские журналисты продолжают работать на Украине. На съемки отправляются так: никаких логотипов на микрофонах, никаких пресс-карт, например, на митингах. И это при том, что в Москве журналисты из Киева работают абсолютно спокойно. К примеру, сразу 3 украинских телеканала получали аккредитацию на заседание суда во время громкого процесса над Савченко. А украинский журналист Роман Цимбалюк не раз задавал провокационные вопросы на пресс-конференциях президенту России Владимиру Путину.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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